Максим з Кропивницького збирає гроші на ЗСУ з літа 2022 року. Він допоміг українським воїнам спочатку придбати бойову машину, а потім відремонтувати її після ворожого обстрілу. Також хлопець передає їм медикаменти.

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Що розповів юний волонтер

Хлопець створив блокпост "24 бики". На ньому він просить людей, що проходять чи проїжджають повз, задонатити на ЗСУ та сказати слово "паляниця". Під час розмови з журналістами Максим пояснив свій вчинок.

Я так думаю, що важко їм (воїнам ЗСУ – 24 Канал) одним там бути. Не закінчиться так скоро війна,

– сказав він.

Волонтер заявив, що його блокпост існуватиме до перемоги України над Росією та відновлення кордонів нашої держави. Максим назвав його на честь 24 областей України. За його словами, "бики сильні і області сильні".

Хлопець також зізнався, що хоче стати військовим, як його родичі. Він мріє служити в "Азові".

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Місцеві діти спочатку жертвували Максиму свої кишенькові гроші, а потім почали ще й допомагати йому збирати кошти для українських захисників. Всі зібрані донати школярі передають ЗСУ, а військові дарують їм трофеї з фронту. В Максима та його друзів є підписані прапори, гільзи, шеврони наших підрозділів та навіть ворожа каска.

Що сказали його батьки

Родичі пишаються Максимом. Його мама сказала, що спочатку було важко.

Багато хто критикував дитину. Багато хто говорив, що не потрібно, війна, в дитини повинно бути дитинство, не занурювати його в це,

– сказала вона.

Як пояснила жінка, Максим не може стояти осторонь, бо в їхній родині багато хто воює. Ці дідусь, три рідних дядьки та друзі сім'ї.

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