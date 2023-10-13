Утром 13 октября волонтер назвал сумму, которую собрали за 72 часа. Благодаря донатам удастся купить больше дронов, чем планировали сначала.

Кстати говоря Банкинг разрывается: Притула рассказал, что можно получить за самый большой донат на новый сбор

Сколько денег удалось собрать

72 часа. 177 000 000 гривен. 101 дальнобойный БПЛА-камикадзе. Не люди, а крица!!!

– подчеркнул Сергей Притула.

Также волонтер поблагодарил всех присоединившихся и поздравил с успешным завершением мегазбора. Притула отметил, что позже добавит немного аналитики по сбору.

Сколько денег собрали на дальнобойные дроны / Инфографика с телеграма Притулы

Мегазбор "Можем повторить!": смотрите видео

Что нужно знать о мегазборе "Можем повторить"