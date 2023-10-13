Утром 13 октября волонтер назвал сумму, которую собрали за 72 часа. Благодаря донатам удастся купить больше дронов, чем планировали сначала.
Кстати говоря Банкинг разрывается: Притула рассказал, что можно получить за самый большой донат на новый сбор
Сколько денег удалось собрать
72 часа. 177 000 000 гривен. 101 дальнобойный БПЛА-камикадзе. Не люди, а крица!!!
– подчеркнул Сергей Притула.
Также волонтер поблагодарил всех присоединившихся и поздравил с успешным завершением мегазбора. Притула отметил, что позже добавит немного аналитики по сбору.
Сколько денег собрали на дальнобойные дроны / Инфографика с телеграма Притулы
Мегазбор "Можем повторить!": смотрите видео
Что нужно знать о мегазборе "Можем повторить"
- В октябре 2022-го после первой массированной атаки российских террористов по энергетической инфраструктуре Украины волонтерам удалось собрать аж 352 миллиона гривен.
- Так что через год объявили мегазбор "Можем повторить". Цель – 175 миллионов гривен на 100 дальнобойных БПЛА.
- Речь идет о дроне "Морок" украинского производства, который имеет 30 килограммов полезной нагрузки и может преодолевать 800 километров.
- Планировали собрать за трое суток 175 миллионов гривен на 100 таких дронов, чтобы обеспечить наших защитников возможностью "тушить врага сильно и глубоко".