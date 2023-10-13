Вранці 13 жовтня волонтер назвав суму, яку зібрали за 72 години. Завдяки донатам вдасться купити більше дронів, аніж планували спочатку.

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Скільки грошей вдалося зібрати

72 години. 177 000 000 гривень. 101 далекобійний БПЛА-камікадзе. Не люди, а криця!!!

– підкреслив Сергій Притула.

Також волонтер подякував усім, хто долучився, і привітав з успішним завершенням мегазбору. Притула зазначив, що пізніше додасть трохи аналітики по збору.

Скільки грошей зібрали на далекобійні дрони / Інфографіка з телеграму Притули

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