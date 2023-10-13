Вранці 13 жовтня волонтер назвав суму, яку зібрали за 72 години. Завдяки донатам вдасться купити більше дронів, аніж планували спочатку.
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Скільки грошей вдалося зібрати
72 години. 177 000 000 гривень. 101 далекобійний БПЛА-камікадзе. Не люди, а криця!!!
– підкреслив Сергій Притула.
Також волонтер подякував усім, хто долучився, і привітав з успішним завершенням мегазбору. Притула зазначив, що пізніше додасть трохи аналітики по збору.
Скільки грошей зібрали на далекобійні дрони / Інфографіка з телеграму Притули
Мегазбір "Можем павтаріть!": дивіться відео
Що треба знати про мегазбір "Можем павтаріть"
- У жовтні 2022-го після першої масованої атаки російських терористів по енергетичній інфраструктурі України волонтерам вдалося зібрати аж 352 мільйони гривень.
- Тож через рік оголосили мегазбір "Можем павтаріть". Мета – 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних БпЛА.
- Йдеться про "Морок" українського виробництва, який має 30 кілограмів корисного навантаження і може долати 800 кілометрів.
- Планували зібрати за три доби 175 мільйонів гривень на 100 таких дронів, аби забезпечити наших захисників можливістю "гасити ворога сильно і глибоко".