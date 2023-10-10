Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів 24 Каналу деталі нового збору і закликав людей долучатись до нього.
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"Ми поставили собі за мету зібрати 175 мільйонів гривень, щоб закупити 100 БпЛА-камікадзе з радіусом дії 800 кілометрів і корисним навантаженням 30 кілограмів", – зазначив Притула.
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За його словами, вкрай важливо налагодити безперебійне виробництво дронів, адже вони довели свою ефективність проти російських окупантів і їхньої техніки.
Йдеться саме про безпілотники українського виробництва "Морок", які захисники вже успішно застосовували.
Як долучитись до збору і що за це можна отримати
"У мене тепер смс-банкінг розривається – і це дуже позитивний сигнал", – поділився Притула.
- Незалежно від суми пожертви 30 людей можуть отримати брендовані футболки з дроном і вогняною "бавовною".
- Компанії, які задонатять від мільйона гривень, відзначать на ресурсах Сергія Притули, Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова.
- Ті, хто задонатить 1,75 мільйона, отримає індивідуальну фотосесію з оплаченим бортом.
- Ті, хто задонатить найбільшу суму, зможе особисто зустрітись з організаторами збору.
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Детальніше про збір минулого року
- Після масованого російського обстрілу 10 жовтня 2022 року Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили збір на помсту ворогу. Активісти планували зібрати 100 мільйонів гривень.
- Однак вдалося зібрати значно більше – 352 мільйони гривень. За 100 мільйонів гривень купили 50 дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями.
- Згодом стало відомо, що 252 мільйони гривень направили на закупівлю дронів "Бобер", здатних уражати цілі на відстані 700 кілометрів.