Волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 Каналу детали нового сбора и призвал людей приобщаться к нему.

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"Мы задались целью собрать 175 миллионов гривен, чтобы закупить 100 БПЛА-камикадзе с радиусом действия – 800 километров и полезной нагрузкой – 30 килограммов", – отметил Притула.

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По его словам, крайне важно наладить бесперебойное производство дронов, ведь они доказали свою эффективность против российских оккупантов и их техники.

Речь идет именно о беспилотниках украинского производства "Морок", которые защитники успешно применяли.

Как присоединиться к сбору и что за это можно получить

"У меня теперь смс-банкинг разрывается – и это очень положительный сигнал", – сказал Притула.

Независимо от суммы пожертвования 30 человек могут получить брендированные футболки с дроном и огненным "хлопком".

Компании, которые задонатят от миллиона гривен, отметят на ресурсах Сергея Притулы, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова.

Те, кто задонатит 1,75 миллиона, получит индивидуальную фотосессию с оплаченным бортом.

Те, кто задонатит наибольшую сумму, сможет лично встретиться с организаторами сбора.

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