Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергей Притула, отметив, что волонтерство базируется на доверии. Но человек всегда должен проверять, кому он донатит. Это избавит от риска попасть на мошенников.

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Как россияне пытаются дискредитировать волонтерское движение

Как рассказал Притула, несколько лет назад Фонд семьи Загорий проводил исследования по теме злоумышленников в волонтерстве. Около 10% людей, узнающих, что передали деньги мошенникам, вообще перестают донатить. А 18% – уменьшают сумму доната до уровня "если украдут, то не жалко".

Это уменьшает возможности помощи украинской армии. На этом "поле" активно работает Россия.

Россияне очень активно тут работают. Вливают большие деньги, вкладываются в трафик, чтобы подорвать доверие к украинскому волонтерскому движению. В конце концов, это отражается на ослаблении способностей бойцов на передней линии и не только,

– сказал Притула.

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Фонд Сергея Притулы также сталкивался с аферистами. Некоторые мошенники монтируют разные видео от волонтеров и призывают кидать деньги им на карточку. Уберечься от этого просто – нужно проверить официальные реквизиты фондов.

Мы пересекались с попытками спекулировать на нашем бренде. В этом году арестовали мужчину из Николаева, который монтировал видео и выдавал их за совместный сбор. Давал свою карточку. Впаяли ему 3 года. Может, за это время поумнеет,

– подчеркнул Притула.

Волонтерство в Украине: коротко