Об этом сообщается на странице "Украинской команды" в фейсбуке.

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"Продолжаем обеспечивать наших защитников ударными беспилотниками. Передали очередную партию дронов-камикадзе бойцам одного из подразделений разведки. Эти ребята работают преимущественно на "нуле" и выполняют специальные задания во враждебном тылу. Они работают тихо, но результаты их работы всегда взрывные", – сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" продолжает обеспечивать защитников ударными беспилотниками: смотрите видео

Бойцы подразделения с начала войны воевали на востоке Украины, в том числе в Бахмуте. Сейчас они выполняют задачи на Запорожском направлении. В частности, были в Орехове, Работино, Новопрокоповке.

Пусть наши дроны-камикадзе помогут им скорее гнать врага с нашей земли и сохранят жизнь!

– желают волонтеры "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" приобрела для защитников на передовой около 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления беспилотниками. Средства на них были собраны во время дрон-марафона ко Дню Независимости.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала 20 тонн гуманитарной помощи семьям с детьми и переселенцам. В частности, детское питание, шоколад, другие продукты и одежду.