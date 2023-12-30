За зібрані гроші Сили оборони потужно підсилять дронами. Далі ці "пташки" полетять знищувати ворожі цілі.

Зверніть увагу Перемога у морі, нові тактики та дрони, що змінюють все․ Яким був ще один рік великої війни

Для героїв планують придбати:

2500 FPV-дронів FOXEER 7 дюймів. Вони класно проявили себе під час знищення цілей російських окупантів. Загалом ці "пташки" використовують, аби виконувати великий обсяг задач.

2500 FPV-дронів БУЦЕФАЛ 9 дюймів. Вони працюють на дальні дистанції й зможуть уражати цілі окупантів у глибокому тилу. Росія, спиш?)

Також у межах збору для захисників планують придбати та передати наземні станції віддаленого керування, ретранслятори тощо.

Відео з "подарунками" для окупантів – мистецтво сторони світла

На відеоілюстрації зображено легендарну вантажівку, з якою багато хто асоціює зимові свята. Водночас цього разу вона везе найпотрібніші подарунки – ті, як робитимуть ворогу гаряче та боляче.

Притула показав відеоілюстрацію "подарунків" для окупантів: дивіться відео

Судячи з лого, автором новорічно-різдвяного відео є Алекс Сторожук (Dude.rec). Саме він створив потужну відповідь на крінж російської пропаганди з матрьошкою. Тоді окупанти не могли пережити, що на монументі "Батьківщина-мати" через стільки років з'явився український тризуб. Ворог склепав недолугу відповідь з матрьошкою, яка летить на Київ. Однак Dude.rec відправив її назад на Москву.

Також Dude.rec вже "запускав" дрони над Москвою. До слова, відео виявилося пророчим. А перед Днем Незалежності України Алекс Сторожук відтворив, як у небі над Києвом з'являються такі бажані для нас F-16.