За собранные деньги Силы Обороны мощно усилят дронами. Дальше эти "птички" полетят уничтожать враждебные цели.

Обратите внимание Победа в море, новые тактики и изменяющие все дроны. Каким был еще год большой войны

Для героев планируют приобрести:

2500 FPV-дронов FOXEER 7 дюймов. Они классно проявили себя при уничтожении целей российских окупантов. В общем эти "птички" используют, чтобы выполнять большой объем задач.

2500 FPV-дронов БУЦЕФАЛ 9 дюймов. Они работают на дальние дистанции и смогут поражать цели окупантов в глубоком тылу. Россия, спишь?)

Также в рамках сбора для защитников планируется приобрести и передать наземные станции удаленного управления, ретрансляторы и другое.

Видео с "подарками" для окупантов – искусство стороны света

На видеоиллюстрации изображен легендарный грузовик, с которым многие ассоциируют зимние праздники. В то же время он везет самые нужные сейчас подарки – те, которые будут делать врагу горячо и больно.

Притула показал видеоиллюстрацию "подарков" для окупантов: смотрите видео

Судя по лого, автором новогодне-рождественского видео является Алекс Сторожук (Dude.rec). Именно он создал мощный ответ на кринж российской пропаганды с матрешкой. Тогда оккупанты не могли пережить, что на монументе "Батькивщина-мать" спустя столько лет появился украинский трезубец. Враг склепал нелепый ответ с матрешкой, летящей на Киев. Однако Dude.rec отправил ее обратно в Москву.

Также Dude.rec уже "запускал" дроны над Москвой. К слову, видео оказалось пророческим. А перед Днем Независимости Украины Алекс Сторожук воспроизвел как в небе над Киевом появляются столь желанные для нас F-16.