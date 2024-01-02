В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу волонтер, засновник фонду Сергій Притула розповів, з яких коштів працівники його фонду отримують заробітні плати. Він наголосив, що 100% грошей, які люди донатять на рахунки фонду на армію або для українців, які постраждали від військової агресії, йдуть на допомогу.

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"Мені не важко повторити в 100 мільйонний раз. Людина, яка донатить 100 гривень, знає, що фонд на армію використовує не 96, не 87, не 82, а 100. 100% донатів йдуть на ЗСУ. Це моя принципова позиція, яку я прищепив іншим людям у фонді, й ми в цьому режимі живемо", – мовив Притула.

Хто донатить на інституційну діяльність

Кожного місяця в Сергія Притули чи на ресурсах фонду з'являється величезне полотно подяк. Спочатку фонд дякує бізнесам, які підтримують мілітарний напрям. Далі – бізнесам, які підтримують гуманітарний напрямок, а потім є низка компаній, які донатять на інституційну діяльність.

Якби ми відбирали хоча б якийсь відсоток з цих грошей, я б зараз з вами не говорив. Нам доводиться бігати, колядувати постійно й це те, що забирає в мене багато часу,

– зауважив засновник фонду.

Колектив благодійного фонду Сергія Притули великий – 105 людей. Фонд не є надто привабливим роботодавцем на ринку праці в Україні. Рівень заробітних плат середній на ринку, іноді навіть менший, але люди знаходять інші мотивації щодо роботи в благодійних організаціях.

У нас працює дуже багато людей з окупованих територій і для них це можливість впливати на стан справ. Вони розуміють, що своєю роботою допомагають нашим захисникам й захисницям відвойовувати їхні домівки,

– зазначив Притула.

Він розповів, що дніпровська хірургічна клініка Garvis була однією з перших, хто почав фінансово підтримувати фонд, щоб організація мала можливість платити людям зарплату, купити канцелярію тощо. Півтора року невеличка клініка в Дніпрі донатила фонду Сергія Притули кожного місяця 200 тисяч гривень.

Для нас це стало великою підтримкою. З 1 січня клініка переходить на підтримку інших волонтерських ініціатив, але я жодного разу не скажу, куди ж ви від нас йдете. Ні, підтримувати треба інших волонтерів. Для нас ця клініка зробила більше, ніж навіть могла. Те саме й інші компанії,

– додав засновник фонду.

Також, наприклад, нотаріус з Житомира щомісяць донатить фонду Сергія Притули на інституційну діяльність 10 тисяч гривень. Цього не вистачить на зарплату навіть однієї людини, але за ці кошти можна купити папір, заправити транспорт тощо.

Рій помсти 2.0

Фонд Сергія Притули проводить збір "Рій помсти 2.0". Мета – 100 000 000 гривень. Завдяки цій сумі вдасться потужно підсилити Збройні Сили України.

Для героїв планують придбати:

2500 FPV-дронів FOXEER 7 дюймів. Вони класно проявили себе під час знищення цілей російських окупантів. Загалом ці "пташки" використовують, аби виконувати великий обсяг задач.

2500 FPV-дронів БУЦЕФАЛ 9 дюймів. Вони працюють на дальні дистанції й зможуть уражати цілі окупантів у глибокому тилу.

Напередодні Нового року Притула оригінально нагадав про збір. Він показав фантастичну відеоілюстрацію подарунків, які можуть доставити окупантам.