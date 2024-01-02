В эксклюзивном интервью 24 Каналу волонтер, основатель фонда Сергей Притула рассказал, из каких средств работники его фонда получают заработную плату. Он подчеркнул, что 100% денег, которые люди донатят на счета фонда на армию или для пострадавших от военной агрессии украинцев, идут на помощь.

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"Мне не трудно повторить в 100 миллионный раз. Человек, который донатит 100 гривен, знает, что фонд на армию использует не 96, не 87, не 82, а 100. 100% донатов идут на ВСУ. Это моя принципиальная позиция, которую я привил другим людям в фонде, и мы в этом режиме живем", – сказал Притула.

Кто донатит на институционную деятельность

Каждый месяц у Сергея Притулы или на ресурсах фонда появляется огромное полотно благодарностей. Сначала фонд благодарит бизнесы, которые поддерживают милитарное направление. Далее – бизнесам, поддерживающим гуманитарное направление, а затем есть ряд компаний, которые донатят на институциональную деятельность.

Если бы мы отбирали хоть какой-то процент этих денег, я бы сейчас с вами не говорил. Нам приходится бегать, колядовать постоянно и это то, что отнимает у меня много времени,

– заметил основатель фонда.

Коллектив благотворительного фонда Сергея Притулы большой – 105 человек. Фонд не слишком привлекательный работодатель на рынке труда в Украине. Уровень зарплат средний на рынке, иногда даже меньше, но люди находят другие мотивации относительно работы в благотворительных организациях.

У нас работает очень много людей с оккупированных территорий, и для них это возможность влиять на положение дел. Они понимают, что своей работой помогают нашим защитникам и защитницам отвоевывать их дома,

– отметил Притула.

Он рассказал, что днепровская хирургическая клиника Garvis была одной из первых, кто начал финансово поддерживать фонд, чтобы организация имела возможность платить людям зарплату, купить канцелярию. Полтора года небольшая клиника в Днепре донатила фонду Сергея Притулы каждый месяц 200 тысяч гривен.

Для нас это стало большой поддержкой. С 1 января клиника переходит на поддержку других волонтерских инициатив, но я ни разу не скажу, куда вы от нас уходите. Нет, поддерживать нужно других волонтеров. Для нас эта клиника сделала больше, чем могла. То же и другие компании,

– добавил основатель фонда.

Также, например, нотариус из Житомира ежемесячно донатит Фонду Сергея Притулы на институционную деятельность 10 тысяч гривен. Этого не хватит на зарплату даже одного человека, но за эти деньги можно купить бумагу, заправить транспорт и т.д.

Рой мести 2.0

Фонд Сергея Притулы проводит сбор "Рой мести 2.0". Цель – 100 000 000 гривен. Благодаря этой сумме удастся мощно усилить вооруженные силы Украины.

Для героев планируют приобрести:

2500 FPV-дронов FOXEER 7 дюймов. Они классно проявили себя при уничтожении целей русских оккупантов. В общем эти "птички" используют, чтобы выполнять большой объем задач.

2500 FPV-дронов БУЦЕФАЛ 9 дюймов. Они работают на дальние дистанции и смогут поражать цели оккупантов в глубоком тылу.

В канун Нового года Притула оригинально напомнил о сборе. Он показал фантастическую видеоиллюстрацию подарков, которые могут быть доставлены оккупантам.