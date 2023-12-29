В 2024 году Фонд распространит свою деятельность за пределами Украины. Об этом 24 Каналу рассказал директор Благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, отметив, что в США и Европе можно аккумулировать значительно большую помощь для ВСУ, чем в Украине.
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Для нас это "минное поле"
Украинцы продолжают помогать военным на фронте. В Фонд поступают разные суммы от 10 или 50 гривен и до 100 миллионов гривен – это самый большой донат, отправленный в "Повернись живим" в последнее время.
В то же время Фонд ищет возможности привлекать граждан других стран к помощи ВСУ.
США и Европа – это совершенно другой мир. Для нас это "минное поле", где мы медленно прощупываем, как и что работает,
– подчеркивает директор "Повернись живим".
Благотворительный фонд "Повернись живим"Фонд был основан в 2014 году, его цель – помогать украинской армии. В частности, закупать оборудование – тепловизионную оптику, квадрокоптеры, автомобили, системы наблюдения и разведки и т.д. Фонд стал первой благотворительной организацией в Украине, имеющей разрешение на приобретение и импорт товаров военного и двойного назначения. Его силами был приобретен и отправлен на фронт комплекс ударного БПЛА Bayraktar TB2, 11 специальных бронированных автомобилей и 1 460 пулеметов калибра 7,62 мм для 21 бригады ВСУ.
В США, как он отметил, зарегистрировано юридическое лицо, организация получила код неприбыльности и вскоре откроется сайт проекта.
Со следующего года будем активнее врываться на американский рынок. Сейчас пытаемся сделать по одному проекту в тестовом режиме и запустить в Европе,
– подчеркнул он.
Количество ресурса внутри страны велико, по словам директора Фонда, но ограничено. Это около 10 миллиардов гривен в месяц на рынке благотворительности.
"Конечно, это огромные деньги, но для войны – очень маленькие. На Западе можно собирать 10 миллиардов долларов. Что важно, это внешние средства, а не те, что внутри страны и которые бы здесь дальше крутились. Поэтому в следующем году мы будем много вкладываться в это", – подчеркнул Тарас Чмут.
Больше о деятельности Фонда "Повернись живим"
- Благотворительный фонд вместе с Киевстаром приобщились к проекту "Нам здесь жить". В настоящее время идет сбор 175 миллионов гривен для его реализации. Собранные средства будут направлены на приобретение экипировки, оборудования и транспорта для 146 инженерно-саперных групп ВСУ.
- А вот сбор на проект Операция "Единство-2. Новогодний салют", который провели платформа UNITED24, Фонд "Повернись живим", monobank и компания Favbet, уже закрыт. На собранные 220 миллионов гривен будут закуплены в целом 5 000 FPV-дронов, 3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами, они способны летать на расстояние от 12 до 22 км.
- В то же время военные 104-й, 117-й, 100-й, 127-й и 108-й бригады Территориальной обороны уже получили 53 миномета калибра 82 миллиметра. Это оружие было закуплено на донаты в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" от сети АЗК ОККО и Фонда "Повернись живим". Сейчас собрано 400 миллионов гривен, на которые будут приобретены 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм для всех подразделений ТрО (а именно – 31 бригада).