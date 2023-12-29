В 2024 году Фонд распространит свою деятельность за пределами Украины. Об этом 24 Каналу рассказал директор Благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, отметив, что в США и Европе можно аккумулировать значительно большую помощь для ВСУ, чем в Украине.

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Для нас это "минное поле"

Украинцы продолжают помогать военным на фронте. В Фонд поступают разные суммы от 10 или 50 гривен и до 100 миллионов гривен – это самый большой донат, отправленный в "Повернись живим" в последнее время.

В то же время Фонд ищет возможности привлекать граждан других стран к помощи ВСУ.

США и Европа – это совершенно другой мир. Для нас это "минное поле", где мы медленно прощупываем, как и что работает,

– подчеркивает директор "Повернись живим".

Благотворительный фонд "Повернись живим" Фонд был основан в 2014 году, его цель – помогать украинской армии. В частности, закупать оборудование – тепловизионную оптику, квадрокоптеры, автомобили, системы наблюдения и разведки и т.д. Фонд стал первой благотворительной организацией в Украине, имеющей разрешение на приобретение и импорт товаров военного и двойного назначения. Его силами был приобретен и отправлен на фронт комплекс ударного БПЛА Bayraktar TB2, 11 специальных бронированных автомобилей и 1 460 пулеметов калибра 7,62 мм для 21 бригады ВСУ.

В США, как он отметил, зарегистрировано юридическое лицо, организация получила код неприбыльности и вскоре откроется сайт проекта.

Со следующего года будем активнее врываться на американский рынок. Сейчас пытаемся сделать по одному проекту в тестовом режиме и запустить в Европе,

– подчеркнул он.

Количество ресурса внутри страны велико, по словам директора Фонда, но ограничено. Это около 10 миллиардов гривен в месяц на рынке благотворительности.

"Конечно, это огромные деньги, но для войны – очень маленькие. На Западе можно собирать 10 миллиардов долларов. Что важно, это внешние средства, а не те, что внутри страны и которые бы здесь дальше крутились. Поэтому в следующем году мы будем много вкладываться в это", – подчеркнул Тарас Чмут.

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