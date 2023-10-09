Отметим, что это оружие способно поражать противника на расстоянии до 4 километров и эффективно как при оборонных, так и при наступательных действиях. Новые минометы, в частности, уже получили 104-я, 117-я, 100-я, 127-я и 108-я бригады Территориальной обороны.

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ОККО и фонд "Повернись живим" передали военным 53 миномета

Инициатива "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" стартовала в апреле 2023 года. Ее цель – аккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на приобретение 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм для всех подразделений ТрО (а именно – 31 бригады).



Защитники уже получили 53 миномета калибра 82 мм / Фото ОККО

В августе ОККО и "Повернись живим" уже закрыли насущную потребность сил Территориальной обороны в пулеметах, передав им все 200 обещанных единиц оружия. Сейчас ожидаются от производителей новые партии минометов и гранатометов, которые по мере поступления будут распределяться между подразделениями ТрО.



Цель инициативы – собрать 400 миллионов на нужды армии / Фото ОККО

При этом сбор средств в рамках проекта продолжается. На 9 октября собрано уже 85% от необходимой суммы – более 343 миллионов гривен.

Присоединиться к этой инициативе может каждый автомобилист: для этого стоит только заправиться любым горючим марки Pulls на АЗК ОККО. С каждого проданного литра 1 гривну компания перечисляет на оружие для ТрО.

Кроме того, можно перечислить донаты на спецсчет инициативы "ОКО за ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" или "банку".