Все 25 комплексов уже отправлены на передовую, сообщают в компании. В частности, три последние передали 11 сентября.
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Разведкомплексы "ШАРК" эффективно уничтожают вооружение врага на фронте
Благодаря работе беспилотных комплексов "ШАРК" защитники уже нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Например, только один из этих 25 разведкомплексов помог уничтожить на Запорожском направлении такое оружие россиян:
- 5 зенитно-ракетных комплексов "Бук",
- систему залпового огня "Град",
- несколько пушек и гаубиц.
"ШАРК" наносит врагам значительные потери / Фото ОККО
Кроме того, с помощью "ШАРК" впервые за российско-украинскую войну был уничтожен комплекс радиолокационной борьбы "Свет-КУ" и крайне редкая враждебная РЛС "Ястреб АВ". Среди других пораженных целей – такие объекты РЭБ и РЛС, как "Поле-21", "Зоопарк-1М", "Леер-2", десятки единиц артиллерии и бронетехники.
"ШАРКИ" в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" получили почти все артиллерийские бригады и разведывательные батальоны, воюющие в составе ВСУ. Кроме того:
- 4 комплекса передали морской пехоте,
- 3 – механизированным бригадам,
- 2 – Главному управлению разведки МОУ,
- 1 – подразделению технической разведки учебного центра, которое выполняет боевые задания на фронте.
Защитники получили 25 разведкомплексов "ШАРК" в рамках инициативы / Фото ОККО
Еще один комплекс сыграл большую роль в летней наступательной кампании – его получила отдельная рота разведки. Она, как сообщают, успешно поработала на Запорожском направлении.
Это очень эффективная инвестиция в победу. На приобретение комплексов мы потратили 325 миллионов гривен, а они уже помогли уничтожить вражескую технику на несколько миллиардов гривен. И продолжают работать на линии фронта. Наша сеть ОККО отсчитывала на закупку этой техники по 1 гривне с каждого проданного литра брендового горючего Pulls, которое мы теперь называем "горючим мести". Не перестаю благодарить всех украинцев, которые присоединились к нашей инициативе,
– комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк.
"25 разведкомплексов "ШАРК" уже работают на передовой. Благодаря большой дальности и продолжительности полета они обнаруживают в тылу врага "большую рыбу" – зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и разведки – и корректируют огонь нашей по ним. Важно также, что это не просто беспилотники, а самодостаточные комплексы на базе полноприводного переоборудованного шасси – это делает работу экипажей более эффективной и безопасной", – говорит директор "Повернись живим" Тарас Чмут.
Разведкомплексы находят в тылу врага "большую рыбу" и корректируют огонь: смотрите видео
Напомним, что в состав каждого разведывательного комплекса "ШАРК" входит оборудованный пунктом управления проходной автомобиль Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БПЛА с размахом крыльев 3,4 метра и способностью работать в воздухе до 4 часов. Они устойчивы к средствам РЭБ и могут осуществлять адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта 100 километров в час.
Разведывательные беспилотные комплексы "ШАРК" приобрели в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" / Фото ОККО
Дополнительно к этому в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" приобрели для сил обороны Украины еще 25 беспилотников про запас: с целью замены тех аппаратов, которые могут быть потеряны в процессе выполнения боевых задач.