К слову, это почти втрое больше суммы, которую ОККО уплатила за аналогичный период в прошлом году. Тогда она составила 2,169 миллиарда гривен.

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За полгода ОККО перечислила 0,41% всех поступлений в сводный бюджет Украины

Из указанных 6,208 миллиарда гривен на налоги от операционной деятельности приходится 1,814 миллиарда гривен. Речь идет о налоге на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничном акцизе, налоге на доходы физических лиц, военном сборе, плате за землю, сборе на обязательное государственное пенсионное страхование. А на налоги при импорте товаров отдали 4,395 миллиарда гривен.

Если говорить об уплате налогов с операционной деятельности (без платежей при растаможке) в разрезе на 1 литр реализуемого горючего или на 1 АЗК ОККО, то показатели за первое полугодие 2023 года следующие:

с каждого реализуемого литра горючего в сети ОККО уплачено 2,43 гривны налогов с операционной деятельности. Для сравнения год назад за аналогичный период этот показатель составил 1,85 гривны на 1 литр;

на каждый АЗК ОККО за период с января по июнь текущего года ежемесячно приходилось 767 тысяч гривен налогов и сборов по операционной деятельности (год назад – 532 тысяч гривен в месяц).

Здесь следует отметить, что по сравнению с прошлым годом компания существенно усилила свои позиции на рынке. В частности, увеличив рыночную долю и проливы на АЗК.

Наша компания настойчиво и целенаправленно выступает за единые, честные и прозрачные правила налогообложения на топливном рынке. Мы настаивали на этом еще до полномасштабной войны. А сейчас тем более считаем недопустимым уклонение от уплаты налогов или их минимизацию. Ведь эти средства критически нужны для нашей обороны и восстановления.

– считает вице-президент ОККО по вопросам финансов Назар Купыбида.

"Дополнительно к регулярно уплачиваемым налогам мы финансово поддерживаем украинских защитников, волонтеров, местные общины с первых дней вторжения. По состоянию на конец июля 2023-го объемы такой помощи превысили 1 миллиард гривен. И мы не останавливаемся, продолжаем донатить до самой победы", – подытожил вице-президент.

Кроме помощи горючим для восстановления Киевской и Черниговской областей, преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС, непосредственного восстановления 4 учебных заведений в Киевской области, поддержки на прифронтовых АЗК военных бесплатными кофе и хотдогами, компания совместно с фондом "Вернись живым" в рамках инициативы "ОКО ЗА также аккумулировала 325 миллионов гривен на закупку 25 беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК" для ВСУ. 19 из 25 комплексов уже работают на передовой.

В настоящее время продолжается проект "Вооружим ТРО до зубов", цель которого аккумулировать 400 миллионов гривен на вооружение для бригад территориальной обороны. На сегодня собрано 65% от необходимой суммы. Напомним, что в рамках обоих проектов компания отчисляет в помощь ВСУ по 1 гривне с каждого проданного литра горючего Pulls.