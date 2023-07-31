Уникальные почтовые марки, посвященные и нарисованные бойцами ТрО, вышли в конце июля. Инициаторами выпуска стали сеть ОККО и Фонд "Повернись живим".

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Каждый марочный лист напечатан в единственном экземпляре

Серия была выпущена по индивидуальному дизайну в рамках услуги "Власна марка" от Укрпочты. Средства от их продажи пойдут в фонд инициативы "ОКО за ОКО. Озброїмо ТрО до зубів", цель которой собрать 400 миллионов гривен на обеспечение коллективным пехотным вооружением всех ныне защищающих Украину бригад Территориальной обороны.

Каждый марочный лист напечатан в единственном экземпляре, поэтому способен стать уникальным лотом для любой коллекции. Кроме того, собственные марки имеют отдельный номинал, позволяющий оплачивать письменную корреспонденцию внутри страны. Приобрести марки можно будет на специализированном онлайн-аукционе, который в августе проведет Фонд "Повернись живим". Дополнительно, на каждом листе марок прошит код с видеообращением от авторов.

Бойцы Теробороны – люди совершенно разных мирных профессий, которые покинули свой дом, работу, бизнес и присоединились к рядам защитников нашей независимости. Выпущенные марки – это дань их мужеству. И в то же время это проявление их оптимизма и веры в победу. Наш замысел заключался в том, чтобы дизайн марок разработали художники и иллюстраторы, которые сами сейчас находятся в рядах ТрО. От этого марки приобретают дополнительную, особую ценность,

– комментирует руководитель департамента коммуникаций ОККО Ярослав Поляков.

Автор одного из эскизов Роман Пехота для отображения типичного пути бойца ТрО – от начала полномасштабной войны и до предстоящей победы – избрал жанр комикса, в котором и работает. Раньше Роман работал в детском издательстве в Харькове. Он не профессиональный художник, хотя с детства любил рисовать. Художественной графикой увлекся уже на фронте – это помогает поддерживать настроение и ему самому, и собратьям.

Тамара Полищук, автор второго сюжета, родом из Киева и иллюстратор по профессии. До российского вторжения имела несколько персональных выставок. А сейчас несет службу в рядах ТрО. Ее сюжет "В дороге" также наполнен позитивом, а персонажами являются не только воины ТрО, но и их четвероногие друзья.

Почтовая марка, нарисованная Тамарой Полищук / Фото ОККО

Как ранее сообщалось, с 11 апреля сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" положили начало инициативе "ОКО за ОКО. Озброїмо ТрО до зубів", благодаря которой планируется закупить 300 минометов 82-миллимитрового калибра, 200 крупнокалиберных пулеметов и 100 автоматических 40-миллиметровых гранатометов для всех бригад ТрО, ныне защищающих наше государство – общей стоимостью 400 миллионов гривен. Для этого сеть ОККО отчисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего Pulls. Поддержать проект также можно, передав средства на спецсчет инициативы.