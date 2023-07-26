На этот раз комплексы получили 44 отдельная артиллерийская бригада, одно из разведывательных подразделений Сил обороны, работающее сейчас на Юге, и 190 учебный центр ВСУ. Так, по состоянию на сегодняшний день на передовой уже работает 14 разведкомплексов. Еще 11 уже закуплены и готовятся к передаче.

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При поддержке "ШАРКов" на передовой уничтожено много вражеской техники на десятки миллионов долларов, среди них:

самоходные пусковые установки БУК-М2 и БУК-М3;

буксированные артиллерийские пушки разных типов;

САУ;

танки;

крайне редкая враждебная РЛС "Ястреб АВ".

Каждый разведкомплекс "ШАРК" состоит из 2-х беспилотников / Фото ОККО

Каждый разведкомплекс состоит из 2-х беспилотников с качественными видеокамерами, которые способны осуществлять трекинг цели даже при скорости объекта в 100 километров в час, пусковой установки-катапульты, а также наземной станции управления, интегрированной в проходное авто.

"ШАРКи" доставили на фронт в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" / Фото ОККО

Кроме того, в рамках инициативы закуплены 25 дополнительных бортов для быстрой замены потерь на передовой. 10 из них уже передано производителем "Укрспецсистемс".

Напомним, "ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива ОККО и "Повернись живим", которая длилась с 1 ноября 2022 года по 10 апреля 2023 года. В частности, с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО в этот период, по 1 гривне перечислялось на "ШАРКи".

Сейчас компания и фонд по аналогичной механике работают уже со второй инициативой – "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". На сегодняшний день 50% от необходимых 400 миллионов гривен на вооружение бригад территориальной обороны уже аккумулировано.