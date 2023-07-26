Цього разу комплекси отримали 44 окрема артилерійська бригада, один з розвідувальних підрозділів Сил оборони, який наразі працює на Півдні, та 190 навчальний центр ЗСУ. Так, станом на сьогодні на передовій вже працює 14 розвідкомплексів. Ще 11 вже закуплені і готуються до передачі.

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За підтримки "ШАРКів" на передовій знищено багато ворожої техніки на десятки мільйонів доларів, серед них:

самохідні пускові установки БУК-М2 та БУК-М3;

буксовані артилерійські гармати різних типів;

САУ;

танки;

вкрай рідкісна ворожа РЛС "Яструб АВ".

Кожен розвідкомплекс "ШАРК" складається з 2-х безпілотників / Фото ОККО

Кожен розвідкомплекс складається з 2-х безпілотників з якісними відеокамерами, які здатні здійснювати трекінг цілі навіть при швидкості об'єкта у 100 кілометрів на годину, пускової установки-катапульти, а також наземної станції управління, інтегрованої у прохідне авто.

"ШАРКи" доставили на фронт у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" / Фото ОККО

Крім того, в рамках ініціативи закуплено 25 додаткових бортів для швидкої заміни втрат на передовій. 10 з них вже передано виробником "Укрспецсистемс".

Нагадаємо, "ОКО ЗА ОКО" – це спільна ініціатива ОККО і "Повернись живим", яка тривала з 1 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року. Зокрема, з кожного літра пального Pulls, проданого на заправках ОККО у цей період, по 1 гривні перераховувалося на "ШАРКИ".

Зараз компанія та фонд за аналогічною механікою працюють вже з другою ініціативою – "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". На сьогодні 50% від необхідних 400 мільйонів гривень на озброєння бригад територіальної оборони вже акумульовано.