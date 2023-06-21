Первый комплекс военные получили еще до завершения инициативы – в конце марта. О том, как "ШАРКи" помогают украинским защитникам на фронте, читайте дальше.

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"Каждый литр Pulls'а мести, которым наши водители заправлялись в течение инициативы, уже принес серьезные плоды. Так, результатом применения только первого "ШАРКа", который стоит 13 миллионов гривен, стало уничтожение вражеской техники минимум на 25 миллионов долларов. Это подтвержденные военными данные, и мы считаем, что это очень хороший результат. Когда на фронт будет поступать все больше таких комплексов, потери агрессора станут еще ощутимее", – комментирует СЕО ОККО Василий Даныляк.

4 комплекса "ШАРК" уже работают на передовой / Фото ОККО

"Разведкомплекс "ШАРК", ранее переданный военным, за последние несколько недель помог уничтожить, в частности, комплекс РЭБ "Поле-21", отдельные машины российского комплекса РЭБ "Свет-КУ" и отдельные машины очень редкого вражеского радиолокационного комплекса разведки огневых позиций "Ястреб АВ". "ШАРК" также нашел и помог уничтожить боевые машины Тор-М2, САУ, российские танки, самоходные пусковые установки Бук-М2 и Бук-М3. Это сохранило жизнь нашим военным и помогло Силам обороны продвинуться на одном из самых горячих участков фронта", — прокомментировал Олег Карпенко, заместитель директора Фонда "Повернись живим".

Напомним, разведкомплекс "ШАРК" корректирует огонь артиллерии, задает цели и осуществляет объективную фиксацию поражения ракетами HIMARS и другими специализированными средствами. В состав каждого из 25 комплексов "ШАРК" входит оборудованное пунктом управления полноприводное авто Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БПЛА от Ukrspecsystems, имеющие размах крыльев 3,4 метра, способность работать в воздухе до 4-х часов и устойчивость к средствам РЭБ. Камера этих БПЛА позволяет осуществлять адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 километров в час.

Комплексы "ШАРК" помогают Силам обороны уничтожать вражескую технику / Фото ОККО

Всего в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" аккумулировано 325 миллионов гривен, что позволяет изготовить 25 таких беспилотных комплексов. В частности, сеть ОККО перечисляла на "ШАРКи" по гривне с каждого литра топлива Pulls, проданного с 1 ноября 2022 по 10 апреля 2023 года.

4 таких комплекса уже работают на передовой. Вскоре ожидаются следующие партии, которые будут передаваться в распоряжение Сил обороны. Тем временем продолжается новая инициатива компании "ОКО за ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів".