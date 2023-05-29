Благодаря инициативе планируется полностью закрыть насущную потребность всех бригад территориальной обороны в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах.

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Напомним, сеть перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/Diesel на вооруженное усиление бригад территориальной обороны. Кроме того, средства можно перечислить и на спецсчет фонда "Повернись живим".

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" планируют закрыть неотложную потребность всех подразделений ТрО / Фото ОККО

В рамках проекта планируется закупить 300 минометов 82-мм калибра, 200 крупнокалиберных пулеметов и 100 автоматических 40-мм гранатометов для всех бригад ТрО, которые сейчас защищают наше государство. 31 подразделение ТрО ежедневно выполняет задания в зоне боевых действий и прикрывает государственную границу. Качественное, новое вооружение поможет бойцам эффективнее удерживать оборонные рубежи и вести наступательные действия.