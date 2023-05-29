Завдяки ініціативі планується повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах.

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Нагадаємо, мережа перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення бригад територіальної оборони. Крім того, кошти можна перерахувати й на спецрахунок фонду "Повернись живим".

Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" планують закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО / Фото ОККО

В рамках проєкту планується закупити 300 мінометів 82-мм калібру, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів для усіх бригад ТрО, які нині захищають нашу державу. 31 підрозділ ТрО щодня виконує завдання в зоні бойових дій та прикриває державний кордон. Якісне, нове озброєння, допоможе бійцям ефективніше утримувати оборонні рубежі та вести наступальні дії.