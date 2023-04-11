Його мета – повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах. Для цього компанія і фонд акумулюють 400 мільйонів гривень.

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"Нема часу на розкачку, коли війна триває. Задля перемоги продовжуємо забезпечувати та підсилювати наших військових. Тож поки тривав перший проєкт, ми разом із фондом пропрацювали і затвердили вже другий, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Упевнені, що нова ініціатива так само об’єднає потужну водійську спільноту заради спільної мети – озброїти 31 бригаду ТрО до зубів. 31 бригаду, де майже у кожного з нас є хтось із друзів, колег чи знайомих зі сусіднього двору. Тих самих хлопців і дівчат, які пішли захищати нашу країну від ворога і героїчно несуть службу в різних гарячих точках кожного дня".



Компанія і фонд акумулюють 400 мільйонів гривень на озброєння ТрО / Фото Анатолія Гаєвського

Механіка проєкту "ОКО ЗА ОКО 2" залишились тією ж самою – ОККО перераховуватиме по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення ТрО. Крім того, задонейтити також буде можна і на спецрахунок фонду "Повернись живим".

Ми купуємо колективне, групове піхотне озброєння, на яке у тій війні, яка зараз відбувається на Сході, є найбільший запит. Це та зброя, яка вже не індивідуальна, але безпосередньо воює на полі бою, тобто на рівні взводів, на рівні рот, на рівні батальйонів,

– коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Кожна з 31 бригади ТрО так чи інакше задіяна у бойових діях. Ми долучилися до створення ТрО, ми розгортали Командування ТрО перед повномасштабним вторгненням, ми активно працюємо з ТрО після початку повномасштабного вторгнення і сьогодні, незважаючи на активне залучення ТрО в цій війні, вони отримують озброєння і техніку за залишковим принципом. У них великий дефіцит саме того озброєння, яке ми закуповуємо і те, що ми закупимо дозволить суттєво наростити потенціал більшості бригад ТрО безпосередньо на полі бою",

– додає він.



Мета проєкту закрити потребу бригад ТрО в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах / Фото Анатолія Гаєвського

Зібрані кошти підуть на закупівлю 100 автоматичних гранатометів (УАГ-40), 200 крупнокаліберних кулеметів (ДШК) та 300 мінометів калібру 82 мм. Зброя передаватиметься військовим партіями в міру виготовлення і доставки.

Нагадаємо, на днях ОККО долучилася до збору коштів "Повернись живим" на "Довгі РУКи ТрО". Донат у розмірі 48 мільйонів гривень повністю закрив потребу 11 областей, де бракувало від 22 до 55% потрібної суми на розвідувально-ударні комплекси для місцевих бригад тероборони.