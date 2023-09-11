Усі 25 комплексів уже відправлено на передову, повідомляють у компанії. Зокрема три останні передали 11 вересня.

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Розвідкомплекси "ШАРК" ефективно знищують озброєння ворога на фронті

Завдяки роботі безпілотних комплексів "ШАРК" захисники вже завдали ворогові значних втрат у живій силі й техніці. Наприклад, тільки один із цих 25 розвідкомплексів допоміг знищити на Запорізькому напрямку таку зброю росіян:

5 зенітно-ракетних комплексів "Бук",

систему залпового вогню "Град",

декілька гармат та гаубиць.

"ШАРК" завдає ворогам значних втрат / Фото ОККО

Крім того, з допомогою "ШАРК", уперше за російсько-українську війну було знищено комплекс радіолокаційної боротьби "Свєт-КУ" і вкрай рідкісну ворожу РЛС "Яструб АВ". Серед інших вражених цілей – такі об’єкти РЕБ і РЛС, як "Поле-21", "Зоопарк-1М", "Леєр-2", десятки одиниць артилерії та бронетехніки тощо.

"ШАРКИ" у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" отримали майже всі артилерійські бригади й розвідувальні батальйони, що воюють у складі ЗСУ. Крім того:

4 комплекси передали морській піхоті,

3 – механізованим бригадам,

2 – Головному управлінню розвідки МОУ,

1 – підрозділу технічної розвідки навчального центру, який виконує бойові завдання на фронті.

Захисники отримали 25 розвідкомплексів "ШАРК" у рамках ініціативи / Фото ОККО

Ще один комплекс відіграв неабияку роль у літній наступальній кампанії – його отримала окрема рота розвідки. Вона, як повідомляють, успішно попрацювала на Запорізькому напрямку.

Це дуже ефективна інвестиція в перемогу. На придбання комплексів ми витратили 325 мільйонів гривень, а вони уже допомогли знищити ворожу техніку на кілька мільярдів гривень. І продовжують працювати на лінії фронту. Наша мережа ОККО відраховувала на закупівлю цієї техніки по 1 гривні з кожного проданого літра брендового пального Pulls, яке ми тепер називаємо "пальним помсти". Не перестаю дякувати усім українцям, які долучилися до нашої ініціативи,

– коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

"25 розвідкомплексів "ШАРК" вже працюють на передовій. Завдяки великій дальності та тривалості польоту вони виявляють у тилу ворога "велику рибу" – зенітні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби й розвідки – і коригують вогонь нашої артилерії по них. Важливо також, що це не просто безпілотники, а самодостатні комплекси на базі повнопривідного переобладнаного шасі – це робить роботу екіпажів ефективнішою і безпечнішою", – говорить директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Розвідкомплекси знаходять у тилу ворога "велику рибу" і коригують вогонь: дивіться відео

Нагадаємо, що до складу кожного розвідувального комплексу "ШАРК" входить обладнане пунктом управління прохідне авто Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка і два БпЛА з розмахом крил 3,4 метра і здатністю працювати у повітрі до 4 годин. Вони стійкі до засобів РЕБ і можуть здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об‘єкта у 100 кілометрів на годину.

Розвідувальні безпілотні комплекси​ "ШАРК" придбали у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" / Фото ОККО

Додатково до цього в рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" придбали для сил оборони України ще 25 безпілотників про запас: з метою заміни тих апаратів, що можуть бути втрачені у процесі виконання бойових завдань.