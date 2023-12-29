У 2024 році Фонд поширюватиме свою діяльність за межами України. Про це 24 Каналу розповів директор Благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, зазначивши, що в США та Європі можна акумулювати значно більшу допомогу для ВСУ, ніж в Україні.

До теми Операція "Єдність": як українці зібрали 235 млн на дрони та хто задонатив найбільше

Для нас це "мінне поле"

Українці продовжують допомагати військовим на фронті. До Фонду надходять різні суми від 10 чи 50 гривень і до 100 мільйонів гривень – це найбільший донат, який був відправлений до "Повернись живим" останнім часом.

Водночас Фонд шукає можливості залучати громадян інших країн до допомоги ЗСУ.

США та Європа – це абсолютно інший світ. Для нас це "мінне поле", де ми повільно промацуємо, як та що працює,

– наголошує директор "Повернись живим".

Благодійний фонд "Повернись живим" Фонд було засновано у 2014 році, він має на меті допомагати українській армії. Зокрема закуповує обладнання – тепловізійну оптику, квадрокоптери, автомобілі, системи спостереження та розвідки тощо. Фонд став першою благодійною організацією в Україні, яка має дозвіл на придбання та імпорт товарів військового та подвійного призначення. Його силами було придбано та відправлено на фронт комплекс ударного БПЛА Bayraktar TB2, 11 спеціальних броньованих автомобілів та 1460 кулеметів калібру 7,62-мм для 21 бригади ЗСУ.

В США, як він зазначив, зареєстровано юридичну особу, організація отримала код неприбутковості та невдовзі відкриється сайт проєкту.

З наступного року будемо активніше вриватися на американський ринок. Зараз пробуємо зробити по одному проєкту у тестовому режимі та запустити в Європі,

– наголосив він.

Кількість ресурсу всередині країни велика, за словами директора Фонду, але обмежена. Це приблизно 10 мільярдів гривень на місяць на ринку благодійності.

"Звісно це величезні гроші, але для війни – дуже маленькі. На Заході можна збирати 10 мільярдів доларів. Що важливо, це зовнішні кошти, а не ті, що всередині країни і які б тут далі крутилися. Тому наступного року ми будемо багато вкладатися в це", – підкреслив Тарас Чмут.

Більше про діяльність Фонду "Повернись живим"