У 2024 році Фонд поширюватиме свою діяльність за межами України. Про це 24 Каналу розповів директор Благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, зазначивши, що в США та Європі можна акумулювати значно більшу допомогу для ВСУ, ніж в Україні.
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Для нас це "мінне поле"
Українці продовжують допомагати військовим на фронті. До Фонду надходять різні суми від 10 чи 50 гривень і до 100 мільйонів гривень – це найбільший донат, який був відправлений до "Повернись живим" останнім часом.
Водночас Фонд шукає можливості залучати громадян інших країн до допомоги ЗСУ.
США та Європа – це абсолютно інший світ. Для нас це "мінне поле", де ми повільно промацуємо, як та що працює,
– наголошує директор "Повернись живим".
Благодійний фонд "Повернись живим"Фонд було засновано у 2014 році, він має на меті допомагати українській армії. Зокрема закуповує обладнання – тепловізійну оптику, квадрокоптери, автомобілі, системи спостереження та розвідки тощо. Фонд став першою благодійною організацією в Україні, яка має дозвіл на придбання та імпорт товарів військового та подвійного призначення. Його силами було придбано та відправлено на фронт комплекс ударного БПЛА Bayraktar TB2, 11 спеціальних броньованих автомобілів та 1460 кулеметів калібру 7,62-мм для 21 бригади ЗСУ.
В США, як він зазначив, зареєстровано юридичну особу, організація отримала код неприбутковості та невдовзі відкриється сайт проєкту.
З наступного року будемо активніше вриватися на американський ринок. Зараз пробуємо зробити по одному проєкту у тестовому режимі та запустити в Європі,
– наголосив він.
Кількість ресурсу всередині країни велика, за словами директора Фонду, але обмежена. Це приблизно 10 мільярдів гривень на місяць на ринку благодійності.
"Звісно це величезні гроші, але для війни – дуже маленькі. На Заході можна збирати 10 мільярдів доларів. Що важливо, це зовнішні кошти, а не ті, що всередині країни і які б тут далі крутилися. Тому наступного року ми будемо багато вкладатися в це", – підкреслив Тарас Чмут.
Більше про діяльність Фонду "Повернись живим"
- Благодійний фонд разом з Київстаром залучилися до проєкту "Нам тут жити". Наразі триває збір 175 мільйонів гривень для його реалізації. Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання екіпірування, обладнання та транспорту для 146 інженерно-саперних груп ЗСУ.
- А от збір на проєкт "Операція "Єдність-2. Новорічний салют", який провели платформа UNITED24, Фонд "Повернись живим", monobank та компанія Favbet, вже закрито. На зібрані 220 мільйонів гривень будуть закуплені загалом 5 000 FPV-дронів. 3000 FPV-дронів з тепловізорами та 2000 з денними камерами, вони здатні літати на відстань від 12 до 22 кілометрів.
- Водночас військові 104-ї, 117-ї, 100-ї, 127-ї і 108-ї бригади Територіальної оборони вже отримали 53 міномети калібру 82 міліметри. Ця зброя була закуплена на донати в межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" від мережі АЗК ОККО та Фонду "Повернись живим". Зараз зібрано 400 мільйонів гривень, на які буде придбано 200 кулеметів калібру 12,7 мм, 300 мінометів калібру 82 мм й 100 автоматичних гранатометів калібру 40 мм для усіх підрозділів ТрО (а саме – 31 бригади).