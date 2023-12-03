Волонтери вже знайшли, куди використати ці кошти. Вони придбали автомобіль для військових на фронті.
Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
Важлива пожертва
На Львівщині місцева жителька Марія Степанівна Сибаль передала 100 тисяч гривень для потреб Збройних Сил. Вона є матір'ю загиблого на фронті Героя з Сокаля Віктора Сибаля. Гроші жінка передала місцевій волонтерці Олені Матрипулі – завдяки цій пожертві придбали бус, який нині вже допомогає військовим.
Низький уклін матері загиблого Героя. Дякуємо вам, дорогі волонтери, за невпинну допомогу війську. Вічна та світла памʼять Віктору,
– зазначили у районній адміністрації.
Марія Сибаль передала кошти на ЗСУ / Червоноградська райдержадміністрація
Віктор Сибаль загинув у грудні минулого року під час бойового зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Опитне, що у Бахмутському районі. Відомо, що його призвали на військову службу у червні 2022 року, він служив гранатометником у 24 бригаді, мав звання сержанта.
Пожертви – це важливо
Дві українські пенсіонерки з Прикарпаття та Києва відклали з надходжень маже по двадцять тисяч гривень, щоб придбати дрони. Безпілотники відправили до 10-ї ОГШБ "Едельвейс".
У ГУР розкрили вміст таємничого Black Boх, на який збирали всією країною. За перші 8 місяців 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів. Виявилося, що всередині схований баражувальний боєприпас "Бобер" з дальністю до 800 кілометрів.
Юний житель Кропивницького Максим створив блокпост та почав збирати кошти на потреби незвичним способом. Він просить людей, що проходять чи проїжджають повз сказати слово "паляниця" та задонатити для українських військових.