Об этом 24 Каналу рассказал волонтер Богдан Иванусь. По его словам, у наших защитников и защитниц на Востоке – прекрасный боевой дух. Они не только охотно подпевали колядникам, но и инициировали новые колядки, которые волонтеры еще не знали. Отметим, что в этом мероприятии принял участие и журналист 24 Канала Иван Магуряк.
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Колядовали под звуки выстрелов
Иванусь отметил, что он и другие волонтеры учатся у военных чему-то новому и берут у них самое светлое и теплое, что можно взять.
Думал, что мы едем нести радость и свет, а когда мы приехали к военным, то у них светило так, что дай Бог! Поэтому набрались очень приятных, хороших эмоций именно от защитников,
– подчеркнул он.
Волонтер подчеркнул, что имеет двойные ощущения: очень необычно колядовать, когда слышны выстрелы один за другим.
"Но, наверное, в этом и есть суть нашей победы – в единстве и такой коляде", – подчеркнул он.
Львовские волонтеры спели колядки для военных на Донетчине / Фото с Facebook Ивана Магуряка
Поделились традициями
По его словам, атмосфера среди гражданских людей в Донецкой области довольно спокойная.
Там, где мы были, достаточно нормально относились к колядкам – это для них не совсем обычно. Но, учитывая то, что настоятелями храмов являются выходцы с Запада Украины, для отцов было приятно поделится традициями, которые есть на Западе, на Востоке Украины,
– считает Иванусь.
Он рассказал, что военные снимали вертеп, колядки, которые подготовили волонтеры защитникам, на телефоны и затем отсылали видео своим родным и близким.
"Как сказал командир 103 бригады, что не всегда военные и довольно влиятельные люди доезжают до их позиций, а мы доехали", – заметил волонтер.
Он рассказал, что ему было очень приятно увидеть на Востоке друзей, преподавателей, родных, близких.
"Для нас это тоже был очень приятный момент", – сказал Иванусь.
Как львовские волонтеры колядовали для военных на Востоке: смотрите видео
На восток с победными гаевками
Он отметил, что колядки создают победоносную атмосферу для военных.
"Верим, что уже 25 декабря сможем спеть победные колядки. Но у нас в планах ехать на Восток с победными гаевками. Надеемся, что после Пасхи будем делиться весенне-обрядовыми песнями", – подчеркнул он.
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