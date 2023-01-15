Про це 24 Каналу розповів волонтер Богдан Іванусь. За його словами, наші захисники та захисниці на Сході мають прекрасний бойовий дух. Вони не тільки охоче підспівували колядникам, але й ініціювали нові колядки, які волонтери ще не знали. Зауважимо, що участь у цьому заході взяв і журналіст 24 Каналу Іван Магуряк.

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Колядували під звуки пострілів

Іванусь зазначив, що він та інші волонтери вчаться у військових чогось нового і беруть у них найсвітліше і найтепліше, що можна взяти.

Думав, що ми їдемо нести радість і світло, а коли ми приїхали до військових, то у них світило так, що дай Боже! Тому набралися дуже приємних, гарних емоцій саме від захисників,

– наголосив він.

Волонтер наголосив, що має подвійні відчуття: дуже незвично колядувати, коли чутно постріли один за іншим.

"Але, напевно, в тому і є суть нашої перемоги – в єдності та в такій коляді", – підкреслив він.

Львівські волонтери заспівали колядки для військових на Донетчині / Фото з Facebook Івана Магуряка

Поділилися традиціями

За його словами, атмосфера серед цивільних на Донеччині доволі спокійна.

Там, де ми були, достатньо нормально ставилися до колядок – це для них не зовсім звично. Але, враховуючи те, що настоятелями храмів є вихідці з Заходу України, для отців було приємно, що вони мають змогу традиціями, які є на Заході, ділиться на Сході України,

– вважає Іванусь.

Він розповів, що військові знімали вертеп, колядки що підготували волонтери захисникам, на телефони і потім відсилали відео своїм рідним та близьким.

"Як сказав командир 103 бригади, що не завжди військові й доволі впливові люди доїжджають до їхніх позицій, а ми доїхали", – зауважив волонтер.

Він розповів, що йому було дуже втішно побачити на Сході друзів, викладачів, рідних, близьких.

"Для нас це теж був дуже приємний момент", – поділився Іванусь.

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На Схід з переможними гаївками

Він зазначив, що колядки створюють переможну атмосферу для військових.

"Віримо, що вже 25 грудня зможемо заспівати переможні колядки. Але у нас в планах їхати на Схід з переможними гаївками. Маємо надію, що після Великодня будемо ділитися весняно-обрядовими піснями", – наголосив він.

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