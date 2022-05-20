Львів'яни створили "віртуального волонтера", який завоював довіру світу

Зазвичай періоди найстрімкішого розвитку волонтерського руху припадають на важкі часи кризових ситуацій чи внутрішньодержавних загострень. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Епоха віртуального волонтерства

Україна – не виняток: у 2014 році, під час Революції Гідності, суспільне об'єднання та взаємодопомога сягнули небачених раніше масштабів. Були створені чіткі та прозорі механізми управління, а також внесені необхідні зміни до законодавства, що допомогло якнайкраще врегулювати діяльність неприбуткових організацій.

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Україна – молода країна на міжнародній європейській арені, проте розвивається і швидко удосконалюється. Зокрема пріоритетність політики цифрової трансформації уже знайшла відгук у суспільстві – перший у світі електронний паспорт став не тільки предметом гордості, але й зручним доповненням. Стрімкий злет зараз відбувається і у волонтерстві.

Здавалося б, в реаліях війни складніше дійти консенсусу в плані розбудови нового технологічного простору, адже велика частина компетентних кадрів бере участь в бойових діях чи займається допомогою побратимам. В умовах постійних обстрілів, відсутності домівки, нервового виснаження часом важко знайти мотивацію працювати. Саме тому будь-які зміни, які автоматизують довгі процеси й полегшують взаємодію з людьми чи продуктами, стають як ніколи затребуваними.

Віртуальне волонтерство перетворюється на одну із надважливих функцій корпоративної соціальної відповідальності (з англійської corporate social responsibility, CSR), тобто практики спонсорування, розробки та реалізації деяких напрямків діяльності малим, середнім та великим бізнесом. Проте невпорядкована, хаотична діяльність може нашкодити репутації бренду.

Аби будь-яка корисна ініціатива була почута й побачена, компанія Agiliway ще у 2017 імплементувала й удосконалила унікальне розширення на основі CiviCRM. Більшість підприємств використовують подібну систему в розрізі бізнес-ландшафту, проте в цілях благочинності вона застосовується вперше на українському ринку.

Так звична для всіх платформа набула яскравіших барв, адже стала більш функціональним й зручним ресурсом, аніж її попередник. Тепер некомерційні організації можуть отримувати допомогу, розподіляти ресурси й керувати потоком коштів, користуючись лише одним додатком. Отже, чим зручна ця програма і для кого вона підходить? Розбираємось!

Що таке CiviCRM і чи є альтернативи?

CiviCRM – це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, призначене для використання некомерційними організаціями чи громадським сектором по всьому світу й в Україні зокрема. Ліцензоване GNU AGPL v3, має широкий функціонал й дозволяє реалізувати будь-які амбіції, пов'язані з намаганням покращити життя суспільства, задовольнити потребу чи вирішити проблему.

CiviCRM дозволяє створювати базу контактів, завдяки чому координатор може надавати підтримку різним людям в залежності від їхніх запитів, а також управляти діяльністю волонтерів. Систему можна інтегрувати в Drupal, WordPress чи Joomla, щоб, наприклад, приймати пожертви або створювати події. Загалом функціонал бездоганно працює на різних платформах й девайсах, що також значно полегшує дистанційне управління проєктами.

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Принцип роботи CiviCRM

Волонтерські організації покривають низку галузей, допомагаючи державі подолати кризові стани. В новітній Україні вони надають потужну підтримку армії й територіальній обороні, просувають донорські програми, займаються пошуком людей й усиновленням, забезпечують громади їжею, ліками, речами першої необхідності, допомагають самотнім і літнім людям, рятують тварин.

Саме волонтери готові ділитись своїм професійним досвідом: психологи, лікарі, швейні підприємства й багато інших дарують людям не тільки речі, але й мотивацію жити. Сьогодні некомерційна діяльність стала китом, на якому тримаються громадське самоврядування й державний апарат. Вона врегульована й прозора, що збільшує рівень довіри населення й приваблює потенційних інвесторів.

Для одночасного управління великою кількістю операцій куратору й членам команди варто автоматизувати низку процесів. CiviCRM і його широкий функціонал стане в пригоді кожній такій організації. Оскільки ця система має відкритий код, вона може публічно доповнюватись й виправлятись.

Наші розробники створили такі розширення до CiviCRM, як CiviCalendar та CiviMobile. Зокрема перший візуалізує заплановані завдання та події, а другий дозволяє користувачам безпечне й високошвидкісне підключення до CiviCRM зі смартфону.

CiviMobile спрощує доступ до даних, що надає користувачам ще більше гнучкості й свободи в роботі з системою. Інформаційна панель, або дашборд, передбачає зручний звіт й наглядно показує інформацію про внески, кейси чи деталі членства в організації.

Отже, першою перевагою CiviCRM є можливість створення й розсилання листів усім контактам, що є у базі даних. Це зручніше, аніж власноруч вводити поштову скриньку, копіювати тему й вставляти текст повідомлення. Наприклад, ви можете помістити список речей, які необхідно знайти, у поле листування й відправити усім своїм контактам чи вибраним групам людей.

Також досить зручно створити шаблон листа й вносити туди лише змінні величини. Ось як це виглядає на практиці:

Цікавою функцією є можливість організації кампаній, наприклад, для допомоги людям. Ви можете створити оголошення щодо збору книг українською для діток, які під час воєнного стану вимушено перебувають за кордоном, і це обов'язково побачать потенційні інвестори.