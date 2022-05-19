Театр для плебсу

Для того, щоб призначити людину наступником, вона повинна бути ну хоч наскількись самостійною, незалежною, з іншими поглядами.

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Хтось теж питав: "А Навальний чому не призначений?". Ну, це агент, виконавець. Призначити для того, щоб він дотримувався, так би мовити, вказівок свого куратора, – це не вирішення проблеми, це паліатива, тимчасове вирішення проблеми.

Хоча, якщо вони захочуть якогось декоративного рішення, косметичного... Тобто такий театр створити для публіки, що ось, мовляв, дивіться, де ж фальсифікації? Трохи більше підтримки – вони можуть (призначити – 24 канал) і Навального. Але це ситуації не змінить.

Проблема ж у тому, що немає довіри до влади, і народ навколо пальця обвести можна, влаштувати виставу з виборами. Але це дуже швидко всі зрозуміють.

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Військовий переворот у Росії: бути чи не бути

Тому Пригожин… У нього нахили такі садистські, військові, судячи з того, як він діяв щодо цих журналістів, які з'явилися у Центральноафриканській республіці.

Припускалося, що вони мали підстави, що це все – акція ФСБ та російської розвідки проти Пригожина. А він вважав, що ПВК Вагнера – це абсолютно автономна організація і їй не потрібні куратори ФСБ, вона сильніша за ФСБ. В будь-якому разі, така думка іноді звучить від прихильників цього ПВК Вагнера.

Хтось припускав, що можна військовий переворот зімітувати, але це теж тимчасовий захід, паліатива. Ну, зімітували, але перша ж заява буде не "Путін – злочинець", а "Ми усунули Путіна, дякуємо йому за хорошу роботу". І все стає зрозумілим. Тут гра. Обдурити суспільство не так просто насправді, люди дещо розуміють у цій ситуації.

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