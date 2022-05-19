Театр для плебса

Для того чтобы назначить человека преемником, он должен быть ну хоть насколько самостоятельным, независимым, с другими взглядами.

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Кто-то тоже спрашивал: "А Навальный почему не предназначен?". Ну это агент, исполнитель. Назначить для того, чтобы он придерживался, так сказать, указаний своего куратора – это не решение проблемы, это паллиатива, временное решение проблемы.

Хотя, если они захотят какого-нибудь декоративного решения, косметического... То есть такой театр создать для публики, что, мол, смотрите, где же фальсификации? Чуть больше поддержки – они могут (назначить – 24 канал) и Навального. Но эта ситуация не изменит.

Проблема же в том, что нет доверия к власти и народ вокруг пальца обвести можно, устроить представление с выборами. Но это очень быстро все поймут.

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Военный переворот в России: быть или не быть

Поэтому Пригожин… У него наклонны такие садистские, военные, судя по тому, как он действовал по отношению к этим журналистам, которые появились в Центральноафриканской республике.

Предполагалось, что у них было основание, что это все – акция ФСБ и российской разведки против Пригожина. А он считал, что ПВК Вагнера – это абсолютно автономная организация и ей не нужны кураторы ФСБ, она сильнее ФСБ. Во всяком случае, такое мнение иногда звучит от поклонников этого ПВК Вагнера.

Кто-то предполагал, что можно военный переворот симитировать, но это тоже временная мера, паллиатива. Ну, симитировали, но первое же заявление будет не "Путин – преступник", а "Мы устранили Путина, спасибо ему за хорошую работу". И все становится ясным. Здесь игра. Обмануть общество не так просто на самом деле, люди понимают в этой ситуации.

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