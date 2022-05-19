Россию оставят за бортом
Еврокомиссия обнародовала крупный полноценный план усиления энергетической безопасности стоимостью в 300 миллиардов евро. Логика документа проста: это деньги, которые будут тратиться на альтернативные и возобновляемые источники энергии. Не просто не российские, а чистые и конкурентные.
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Масштабный и крупный план, также посылающий месседж государствам, пытающимся "торговаться". Это облегчит Европе дискуссию с Венгрией. Деньги на отказ от российских энергоносителей есть, но они требуют четких проектов и прозрачного использования, а не шантажа заявлениями.
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Украине придется сразиться на еще одном "фронте"
Это, кстати, и для Украины важный месседж. В новой программе есть деньги на поддержку Украины, но только на выживание. За серьезные средства придется сразиться открыто, предлагая понятные проекты.
У нас есть сильные стороны: углеродно-нейтральная атомная энергия, перспектива поставки водорода, понятные проекты восстановления разрушенной войной инфраструктуры. Но "договорняков" не будет, как бы этого кому-нибудь не хотелось.
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