У Держдумі РФ фракція "Справедлива Росія – за правду" зареєструвала законопроєкт про "Тимчасові державні адміністрації", суть якого полягає в наділенні повноважень президента Росії організовувати "тимчасові державні адміністрації" за межами країни.

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Росія хоче створити "держадміністрації" в Україні

Лідер Фракції "Справедлива Росія – за правду" Сергій Миронов заявив, що таким чином буде створено державні адміністрації на захоплених територіях України в Запорізькій та Херсонській областях.

Важливо зазначити, що Сергій Миронов та його партія "Справедлива Росія – за правду", починаючи з 2014 року, були головними політичними архітекторами створення адміністрацій незаконних збройних формувань, політтехнологи та юристи саме цієї партії розробляли так звані закони та стратегію роботи псевдореспублік на Донбасі.

Також саме партія "Справедлива Росія – за правду" своїм рішенням політради у 2014 році першою визнала незалежність квазіреспублік на Сході України, а надалі саме Сергій Миронов і політтехнолог Кремля Дмитро Гусєв публічно просували в російському інформаційному просторі меседж про необхідність видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу з подальшим наданням їм права голосу під час виборів у Росії.

Усі проєкти, які просувалися через цю партію та Сергія Миронова (він, до речі, є другом Путіна), були втілені Кремлем. Інформаційні служби окупантів на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей вже почали називати окупаційні адміністрації Росії "тимчасовими державними адміністраціями".

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Плани Кремля

За інформацією "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" від джерел з Росії, ці так звані "тимчасові державні адміністрації" потрібні Кремлю для того, щоб активніше вербувати потенційних чиновників з-поміж місцевих жителів, а також відправляти чиновників для активізації роботи окупаційних адміністрацій. Це пов'язано з тим, що для проведення "референдуму" необхідна подоба адміністративної бази.

Наприклад, на окупованій території Донбасу функціонують адміністрації та органи псевдореспублік, які вже мають досвід організації процесу голосування для мешканців окупованих територій на виборах до Держдуми Росії (2021 рік) та на референдумі за поправки до конституції Росії (2020 рік). Саме для підготовки до так званого "референдуму", а по суті, до повноцінної анексії, і ініціюється створення цих "адміністрацій".

Наприкінці квітня на території окупованого Донбасу була помічена діяльність групи політтехнологів Євгена Пригожина ("кухар" Путіна) на чолі з Максимом Шугалєєм, який активно брав участь як політтехнолог Кремля на Мадагаскарі, в країнах Близького Сходу, Лівії, Центральній Африканській Республіці.

Також він спеціалізується на збиранні та аналізі соціально-економічної та політичної ситуацій, що дуже часто межує зі шпигунством. Так, у 2019 році Максим Шугалєй був затриманий у Лівії за шпигунську діяльність та 1,5 роки провів у в'язниці Тріполі.

Наразі Шугалєй очолює "Фонд захисту національних цінностей", цю організацію фінансує Євген Пригожин. Згідно з інформацією з окупованого Донбасу, група Шугалєя, проводила збір та аналіз інформації щодо ставлення місцевого населення до:

президента РФ Путіна;

проведення військової агресії Росії проти України;

бажання приєднання до Росії та проведення однойменного референдуму.

До роботи групи Шугалєя, соціологічне опитування проводили люди Сергія Кирієнка, про це повідомляла Східна правозахисна група та навіть демонструвала аркуші опитувальників.

За інформацією джерел "Інституту стратегічних досліджень і безпеки", політтехнологи Пригожина готують фінальний звіт про політичні настрої на окупованих територіях південно-східних регіонів України, який буде надано Раді безпеки Росії, і на підставі якого буде прийнято рішення про стратегію анексії тимчасово окупованих територій України.

На цей час у Кремлі ухвалили рішення про проведення "референдуму" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Функціонери Кремля запланували проведення так званого "референдуму" на вересень чи жовтень 2022 року. Відомо, що так званий "референдум" пройде одночасно на тимчасово окупованих територіях України та тимчасово окупованих територіях Грузії (Абхазії та Південної Осетії).

Дата, яку анонсував ватажок окупаційної адміністрації Південної Осетії Анатолій Бібілов, буде змінена у зв'язку з тим, що він уже не є головою адміністрації, його замінив працівник спецслужб Алан Гаглоєв.

Кремль мав намір провести швидке захоплення територій України з подальшою анексією, але через опір ЗСУ, міжнародного суспільства та української нації плани окупантів були провалені. Тепер диктаторський режим Росії будує плани тривалої окупації захоплених українських територій з подальшою анексією, але це лише плани окупантів, Київ вони теж хотіли за 3 дні взяти.

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