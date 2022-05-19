В Госдуме РФ фракция "Справедливая Россия – за правду" зарегистрировала законопроект о "Временных государственных администрациях", суть которого заключается в наделении полномочий президента России организовывать "временные государственные администрации" за пределами страны.

Читайте Есть серьезное препятствие: что мешает Украине и Молдове вступить в ЕС

Россия хочет создать "госадминистрации" в Украине

Лидер Фракции "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов, заявил, что таким образом будут созданы государственные администрации на захваченных территориях Украины в Запорожской и Херсонской областях.

Важно отметить, что Сергей Миронов и его партия "Справедливая Россия – за правду", начиная с 2014 года, были главными политическими архитекторами создания администраций незаконных вооруженных формирований, политтехнологи и юристы именно этой партии разрабатывали так называемые законы и стратегию работы псевдореспублик на Донбассе.

Также именно партия "Справедливая Россия – за правду" своим решением политсовета в 2014 году первой признала независимость квазиреспублик на Востоке Украины, а в последующем именно Сергей Миронов и политтехнолог Кремля Дмитрий Гусев публично продвигали в российском информационном пространстве месседж о необходимости выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса с последующим предоставлением им права голоса на выборах в России.

Все проекты, которые продвигались через эту партию и Сергея Миронова (он, кстати, является другом Путина), были воплощены Кремлем. Информационные службы оккупантов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей уже начали называть оккупационные администрации России "временными государственными администрациями".

Важно Путинская война может перекинуться на территорию России

Планы Кремля

По информации "Института стратегических исследований и безопасности" от источников из России, эти так называемые "временные государственные администрации" нужны Кремлю для того, чтобы активнее вербовать потенциальных чиновников из числа местных жителей, а также отправлять чиновников для активизации работы оккупационных администраций. Это связано с тем, что для проведения "референдума" необходимо подобие административной базы.

К примеру, на оккупированной территории Донбасса функционируют администрации и органы псевдореспублик, которые уже имеют опыт организации процесса голосования для жителей оккупированных территорий на выборах в Госдуму России (2021 год) и на референдуме за поправки в конституцию России (2020 год). Именно для подготовки к так называемому "референдуму", а по сути дела, к полноценной аннексии, и инициируется создание этих "администраций".

В конце апреля на территории оккупированного Донбасса, была замечена деятельность группы политтехнологов Евгения Пригожина ("повар" Путина) во главе с Максимом Шугалеем, который активно принимал участие как политтехнолог Кремля на Мадагаскаре, в странах ближнего Востока, Ливии, Центральной Африканской Республике.

Также он специализируется на сборе и анализе социально-экономической и политической ситуаций, которая очень часто граничит со шпионажем. Да, в 2019 году Максим Шугалей был задержан в Ливии за шпионскую деятельность и 1,5 года провел в тюрьме Триполи.

Сейчас Шугалей возглавляет "Фонд защиты национальных ценностей", эту организацию финансирует Евгений Пригожин. Согласно информации из оккупированного Донбасса, группа Шугалея, проводила сбор и анализ информации по отношению местного населения к:

президенту РФ Путину;

проведению военной агрессии России против Украины;

желанию присоединения к России и проведению одноименного референдума.

До работы группы Шугалея, социологический опрос проводили люди Сергея Кириенко, об этом сообщала Восточная правозащитная группа и даже демонстрировала листы опросников.

По информации от источников "Института стратегических исследований и безопасности", политтехнологи Пригожина готовят финальный отчет о политических настроениях на оккупированных территориях юго-восточных регионов Украины, который будет предоставлен совбезу России, и на основании которого будет принято решение о стратегии аннексии временно оккупированных территорий Украины.

На данный момент в Кремле приняли решение о проведении "референдума" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Функционеры Кремля запланировали проведение так называемого "референдума" на сентябрь или октябрь 2022 года. Известно, что так называемый "референдум" пройдет одновременно на временно оккупированных территориях Украины и временно оккупированных территориях Грузии (Абхазии и Южной осетии).

Дата, которую анонсировал главарь оккупационной администрации Южной Осетии Анатолий Бибилов, будет изменена в связи с тем, что он уже не является главой администрации, его заменил работник спецслужб Алан Гаглоев.

Кремль намеревался провести быстрый захват территорий Украины с последующей аннексией, но из-за сопротивления ВСУ, международного общества и украинской нации планы оккупантов были провалены. Теперь диктаторский режим России строит планы длительной оккупации захваченных украинских территорий с последующей аннексией, но это только планы оккупантов, Киев они тоже хотели за 3 дня взять.

Также интересно – Все идет по плану Украины! Возле Северодонецка россияне пошли на штурм, понесли потери и отошли: смотрите видео