У Львові стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ
- Священник УГКЦ Юстин Бойко отримав погрози вбивством від дитячого стоматолога Олександра Строгонова через його позицію щодо "секти Ковпака".
- Олександр Строгонов вибачився за погрози, але Юстин Бойко не планує відкликати заяви з поліції та СБУ, які проводять перевірки та розслідування.
Львівський священник УГКЦ Юстин Бойко заявив, що йому погрожували вбивством через позицію щодо "секти Ковпака". З'ясувалося, що погрози писав дитячий стоматолог Олександр Строгонов, який вже записав відео з вибаченням.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.
Що відомо про погрози львівському священнику?
Священник 22 листопада одержав у приватні повідомлення погрозу від чоловіка, підписаного у фейсбуці Alexander Pogrebnyak: "Пропонуватиму вас вбити, пане Юрій Бойко. Вистежити і вальнути".
Бойко пов'язує погрози зі своєю просвітницькою діяльністю щодо "секти Ковпака". Він розповів, що днями пояснював, хто такі ковпаківці й чому вони не можуть вважатися церквою, а також про справу колишнього священника УГКЦ Василя Ковпака.
Погрози львівському священнику / скриншот Юстина Бойка
Юстин Бойко звернувся з приводу погроз у поліцію та СБУ. Наступного дня, за словами священника, правоохоронці встановили чоловіка, який висловлював погрози. Той, своєю чергою, зателефонував та перепросив за свої слова.
Чоловік перепросив за погрози священнику: дивіться відео у фейсбуці Бойка
З'ясувалося, що погрози священнику писав львівський дитячий стоматолог, який працює в приватній клініці на Левандівці, Олександр Строгонов (у соцмережах він підписаний прізвищем матері Погребняк).
Отець Юстин Бойко розповів журналістам, що вибачення Олександра Строгонова приймає, однак заяви з правоохоронних органів забирати не буде. Своєю чергою, Строгонов не вважає себе "ковпаківцем", хоча відвідує церкву, де здійснює богослужіння Василь Ковпак, у великі свята.
У СБУ зазначили, що проводять перевірки за заявою священника про погрози вбивством. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством священнику Юстину Бойку.
Останні новини про УГКЦ: що відомо?
Нагадаємо, що Львівська архієпархія УГКЦ офіційно відлучила шістьох священників, включаючи Василя Ковпака та Богдана Радюка, за порушення церковних норм.
Відомо, що Василь Ковпак (58 років) – священник, висвячений у 1989 році, один із лідерів лефевристського руху та засновник Священничого братства святого священномученика Йосафата.
У 2004 році кардинал Любомир Гузар оголосив, що отець Ковпак "самовільно вийшов з лона УГКЦ" та наклав на нього велику екскомуніку за непослух та діяльність всупереч церковній дисципліні. Йому закидали створення семінарії без дозволу та наполягання на проведенні богослужінь виключно за старим чином.