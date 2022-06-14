У Львові водій під наркотиками намагався відкупитися від поліції мангалом

Львівські патрульні затримали водія, який керував авто у стані наркотичного сп'яніння. Чоловік хотів відкупитися від патрульних хабарем та мангалом.

Інцидент трапився у ніч на 14 червня на вулиці Городоцькій. Водій Citroёn Jumpy порушив правила дорожнього руху, тож його зупинили патрульні. Львів'янин погодився здати аналіз на наявність наркотиків у крові, а коли тест показав позитивний результат, то спробував відкупитися.

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Їздив Львовом під наркотиками під час комендантської години

Цікаво, що водія зупинили під час комендантської години, близько опівночі. Під час перевірки документів патрульні помітили, що водій перебуває під наркотичними речовинами. 38-річний чоловік погодився пройти перевірку у медзакладі й аналіз підтвердив наявність наркотиків у крові.



Результат аналізів на наркотики / Фото Нацполіції

Під час оформлення протоколу порушник став пропонувати патрульним хабар і казав, що його дружина зможе привезти на місце будь-яку суму, яку поліцейські назвуть. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за пропозицію хабара. Однак на чоловіка це не подіяло.

Тож підкупити поліцейських спробував пасажир автівки, 39-річний товариш водія. Щоб врятувати горе-водія від штрафу, чоловік запропонував інспекторам 3 тисячі гривень та мангал. При цоьму він наголошував, що вартість такого мангала сьогодні – 10 тисяч гривень.

Обом чоловікам світить кримінальна відповідальність

Тепер обом чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за те, що вони пропонували хабар правоохоронцям. Їм загрожує штраф до 12 750 гривень або ж навіть до чотирьох років позбавлення волі.

Окрім того, водій який керував машиною під наркотиками також отримав свій протокол.

Масштабна ДТП на Вінниччині

Нагадаємо, 13 червня на Вінничині трапилась масштабна ДТП. Легкова автівка зіткнулася з пасажирським автобусом сполучення "Запоріжжя – Прага", в якому перебувало 11 пасажирів та 2 водії.

На жаль, внаслідок зіткнення загинули 4 людини.

3 людини загинули ні місці аварії. Четверта, на жаль, померла у лікарні.

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