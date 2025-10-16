У Львові введені аварійні відключення

У четвер, 16 жовтня, у Львові запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження діятимуть в обсязі двох черг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Львівобленерго".

Як відключатимуть світло у Львові?

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 16 жовтня з 18:30 у Львові та області запровадили дві черги графіків аварійних відключень.