Макрон себе капіталізує: військовий експерт пояснив, чи будуть війська НАТО працювати в Україні

Французький очільник Еммануель Макрон раніше заявив про ймовірність введення військ НАТО на територію України, що викликало жваві дискусії серед політиків. Зараз Франція, як пишуть ЗМІ, шукає союзників, які відкриті для потенційного відправлення західних військ до України.

Утім, не варто підіймати планку очікувань. Про що у розмові з 24 Каналом відзначив військовий експерт Петро Черник.

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"Моя позиція така, що зараз тут дуже багато політики – серйозної, великої, каліброваної. Макрон і Франція відійшли дещо на другі ролі на противагу Німеччині і Великій Британії, та навіть скандинавським країнам. І Макрон у такий спосіб себе капіталізує", – зазначив Черник.

Чи варто очікувати реальних рішень

Утім, якщо подібні розмови почалися – це вже добре, вважає військовий експерт. Він порівняв політичні рішення на початку повномасштабної війни і зараз.

"У квітні 2022 року розмова про HIMARS видавалася фантастичною – у червні минулого року вони вже запрацювали. В кінці літа розмова про IRIST-T і NASAMS видавалася фантастичною – в тому ж самому кінці літа вони вже запрацювали. А PATRIOT видавалися чимось недосяжним, мовляв лише 10 місяців треба на підготовку. Українці опанували ці надскладні машини у межах до 10 тижнів", – пояснив він.

Тому якщо почався процес розмови, то обов'язково буде і її фінал. Збройні сили Франції мають свій робочий інструмент – іноземний легіон.

"Але не варто підіймати планку очікування, що вони негайно стануть до бою. Цього не буде. Якщо ці сили зуміють замістити хоча б декілька підрозділів по кордонах з Росією і Білоруссю, то це вже буде величезний успіх", – зауважив Черник.

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