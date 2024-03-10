Утім, не варто підіймати планку очікувань. Про що у розмові з 24 Каналом відзначив військовий експерт Петро Черник.

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"Моя позиція така, що зараз тут дуже багато політики – серйозної, великої, каліброваної. Макрон і Франція відійшли дещо на другі ролі на противагу Німеччині і Великій Британії, та навіть скандинавським країнам. І Макрон у такий спосіб себе капіталізує", – зазначив Черник.

Чи варто очікувати реальних рішень

Утім, якщо подібні розмови почалися – це вже добре, вважає військовий експерт. Він порівняв політичні рішення на початку повномасштабної війни і зараз.

"У квітні 2022 року розмова про HIMARS видавалася фантастичною – у червні минулого року вони вже запрацювали. В кінці літа розмова про IRIST-T і NASAMS видавалася фантастичною – в тому ж самому кінці літа вони вже запрацювали. А PATRIOT видавалися чимось недосяжним, мовляв лише 10 місяців треба на підготовку. Українці опанували ці надскладні машини у межах до 10 тижнів", – пояснив він.

Тому якщо почався процес розмови, то обов'язково буде і її фінал. Збройні сили Франції мають свій робочий інструмент – іноземний легіон.

"Але не варто підіймати планку очікування, що вони негайно стануть до бою. Цього не буде. Якщо ці сили зуміють замістити хоча б декілька підрозділів по кордонах з Росією і Білоруссю, то це вже буде величезний успіх", – зауважив Черник.

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