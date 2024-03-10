Впрочем, не стоит поднимать планку ожиданий. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Петр Черник.

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"Моя позиция такова, что сейчас здесь очень много политики – серьезной, большой, калиброванной. Макрон и Франция отошли несколько на вторые роли в противовес Германии и Великобритании, и даже скандинавским странам. И Макрон таким образом себя капитализирует", – отметил Черник.

Стоит ли ожидать реальных решений

Впрочем, если подобные разговоры начались – это уже хорошо, считает военный эксперт. Он сравнил политические решения в начале полномасштабной войны и сейчас.

"В апреле 2022 года разговор о HIMARS казался фантастическим – в июне прошлого года они уже заработали. В конце лета разговор о IRIST-T и NASAMS казался фантастическим – в том же самом конце лета они уже заработали. А PATRIOT выдавались чем-то недостижимым, мол всего 10 месяцев надо на подготовку. Украинцы освоили эти сверхсложные машины в пределах до 10 недель", – объяснил он.

Поэтому если начался процесс разговора, то обязательно будет и его финал. Вооруженные силы Франции имеют свой рабочий инструмент – иностранный легион.

"Но не стоит поднимать планку ожидания, что они немедленно станут к бою. Этого не будет. Если эти силы сумеют заместить хотя бы несколько подразделений по границам с Россией и Беларусью, то это уже будет огромный успех", – отметил Черник.

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