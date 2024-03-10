Впрочем, не стоит поднимать планку ожиданий. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Петр Черник.
К теме Не исключать чего-то не значит это делать, – Макрон о западных войсках в Украине
"Моя позиция такова, что сейчас здесь очень много политики – серьезной, большой, калиброванной. Макрон и Франция отошли несколько на вторые роли в противовес Германии и Великобритании, и даже скандинавским странам. И Макрон таким образом себя капитализирует", – отметил Черник.
Стоит ли ожидать реальных решений
Впрочем, если подобные разговоры начались – это уже хорошо, считает военный эксперт. Он сравнил политические решения в начале полномасштабной войны и сейчас.
"В апреле 2022 года разговор о HIMARS казался фантастическим – в июне прошлого года они уже заработали. В конце лета разговор о IRIST-T и NASAMS казался фантастическим – в том же самом конце лета они уже заработали. А PATRIOT выдавались чем-то недостижимым, мол всего 10 месяцев надо на подготовку. Украинцы освоили эти сверхсложные машины в пределах до 10 недель", – объяснил он.
Поэтому если начался процесс разговора, то обязательно будет и его финал. Вооруженные силы Франции имеют свой рабочий инструмент – иностранный легион.
"Но не стоит поднимать планку ожидания, что они немедленно станут к бою. Этого не будет. Если эти силы сумеют заместить хотя бы несколько подразделений по границам с Россией и Беларусью, то это уже будет огромный успех", – отметил Черник.
О чем говорят во Франции: основное
- Издание Politico написало о том, что Франция ищет союзников, которые открыты для потенциальной отправки западных войск в Украину. Так глава французского МИД встретился со своими коллегами, чтобы поддержать эту идею.
- Впрочем, такая политика идет в разрез с позицией Германии и вызывает споры с официальным Берлином.
- Зато Украина не просит такое силовое подкрепление, а говорит о необходимости боеприпасов. И во Франции "ничего не исключают ближайшие месяцы".