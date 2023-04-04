У Макрона немає прикладів успішного впливу на геополітику: чи має він козир для Сі Цзіньпіна

Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн відвідають Китай, аби переконати Сі Цзіньпіна не підтримувати Владіміра Путіна. Зважаючи на постаті двох політиків, це може бути гра в хорошого та поганого поліцейського.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він припустив, який козир може бути у Макрона для Сі.

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Макрон амбітний, утім не впливовий

За останні місяці Китай дуже голосно і неоднозначно про себе заявив. Особливо після поїздки до Росії, де Сі Цзіньпін начебто показав свою прихильність Путіну. Утім, разом з цим повернувся з чималими сировинними надбаннями на свою користь, вважає Рибачук. До цього країна почала позиціонувати себе як великого миротворця, презентуючи "мирний план". І саме під час візиту Макрона Сі таки має розкрити справжній секрет його "мирності".

"Я вітав би цю спробу Макрона вплинути на Сі Цзіньпіна. Він амбітний, але в нього немає кредитної історії спроб впливу на геополітику. Для нас важливо розширити свій союз і тримати Пекін бодай нейтральним. Важливо, щоб Китай займав чіткішу позицію і вплинув на Росію. Багато західних агентств вважають, що Сі має таку можливість тиску на Путіна", – сказав експерт.

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Макрон vs Ляєн

Крім Еммануеля Макрона Китай відвідає й Урсула фон дер Ляєн. І в такому складі ці перемовини стануть куди цікавішими, вважає аналітик. Він зазначив, що Макрон хотів би відновити торговельну угоду з Китаєм, а от Урсула хоче забути про неї допоки Сі не викаже своєї чіткої позиції.

Схоже на гру хорошого і поганого поліцейського. У Макрона немає репутації жорсткого переговорника. А амбіції є, і економічні апетити теж. Йому треба чогось досягти, аби показати результати своєму народові,

– зазначив Рибачук.

Також він додав, що на Китай може вплинути й яскравий приклад Росії. Мовляв, якщо перейти межу, то європейці можуть дуже жорстко відреагувати.

Козир Макрона

ЗМІ припускають, що Макрон має якийсь таємний козир для Сі Цзіньпіна, що допоможе йому у перемовинах. Олег Рибачук вважає, що цікавими для Китаю можуть бути лише економічні пропозиції.

"Це має бути щось 100% економічне, що дозволить Сі отримати економічний зиск і в той же час посилити його як геополітичного гравця, зблизити Китай з ЄС. Але точно не щось моральне чи політичне", – припустив експерт.

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