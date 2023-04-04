У Макрона нет примеров успешного влияния на геополитику: имеет ли он козырь для Си Цзиньпина

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен посетят Китай, чтобы убедить Си Цзиньпина не поддерживать Владимира Путина. Учитывая фигуры двух политиков, это может быть игра в хорошего и плохого полицейского.

Такое мнение в эфире 24 Каналу озвучил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он предположил, какой козырь может быть у Макрона для Си.

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Макрон амбициозный, но не влиятельный

За последние месяцы Китай очень громко и неоднозначно о себе заявил. Особенно после поездки в Россию, где Си Цзиньпин вроде бы показал свою поддержку Путину. Впрочем, вместе с этим вернулся с немалыми сырьевыми достояниями в свою пользу, считает Рыбачук.

До этого страна начала позиционировать себя как великого миротворца, представляя "мирный план". И именно во время визита Макрона Си должен раскрыть настоящий секрет его "мирности".

"Я бы приветствовал эту попытку Макрона повлиять на Си Цзиньпина. Он амбициозен, но у него нет кредитной истории попыток влияния на геополитику. Для нас важно расширить свой союз и держать Пекин хотя бы нейтральным. Важно, чтобы Китай занимал более четкую позицию и повлиял на Россию. Многие западные агентства считают, что Си имеет такую возможность давления на Путина", – сказал эксперт.

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Макрон vs Ляйен

Кроме Эммануэля Макрона, Китай посетит и Урсула фон дер Ляйен. И в таком составе эти переговоры станут куда более интересными, считает аналитик. Он отметил, что Макрон хотел бы возобновить торговое соглашение с Китаем, а вот Ляйен хочет забыть о нем, пока Си не выскажет своей четкой позиции.

Похоже на игру хорошего и плохого полицейского. У Макрона нет репутации жесткого переговорщика. А амбиции есть, и экономические аппетиты тоже. Ему нужно чего-то добиться, чтобы показать результаты своему народу,

– отметил Рыбачук.

Также он добавил, что на Китай может повлиять и яркий пример России. Мол, если перейти границу, то европейцы могут очень жестко отреагировать.

Козырь Макрона

СМИ предполагают, что у Макрона есть какой-то тайный козырь для Си Цзиньпина, который поможет ему в переговорах. Олег Рыбачук считает, что интересными для Китая могут быть только экономические предложения.

"Это должно быть что-то 100% экономическое, что позволит Си получить экономическую выгоду и в то же время усилить его как геополитического игрока, сблизить Китай с ЕС. Но точно не что-то моральное или политическое", – предположил эксперт.

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