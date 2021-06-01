Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника

Комісія Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 1 червня проводила співбесіди з 4 кандидатами на посаду очільника відомства. Ніхто з них, зокрема й тимчасовий глава САП Максим Грищук, не перейшов до наступного етапу конкурсу.

Члени комісії не лише голосувати "за" чи "проти" проходження кандидата далі, вони також пояснювали свої рішення. Так, вже другий день поспіль жодного з претендентів не схвалили.

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Чому кандидатуру Грищука не схвалили

У комісії були питання щодо незадекларованої до 2020 року тернопільської квартири Грищука, а також щодо ймовірного заниження вартості автомобіля. За даними Fight Corruptor, тимчасовий глава САП надав цьому ґрунтовні пояснення та запевнив, що може озвучити їх публічно.

Грищука також запитали про лист, який у 2018 році він підписав у знак начебто підтримки тодішнього очільника САП Назара Холодницького.

Той лист я підписував не в підтримку керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а на підтримку прокурорів загалом,

– пояснив кандидат на посаду.

Членів комісії це не переконало і вони згадали про невдале проходження Грищуком поліграфу та співпрацю САП з громадськими організаціями.

Що відомо про Максима Грищука

Джерело: Вікіпедія