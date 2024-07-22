Абсолютно неможлива цифра: куди та скільки зерна окупанти вивозять з України

З'явилася інформація, що з початку 2024 року окупанти нібито зуміли транспортувати з порту Маріуполя понад 80 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Крім цього, вивезли стільки ж само обладнання, а тепер хочуть збільшувати потужності до майже 5 мільйонів тонн.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни можуть завищувати цифри. Адже перевезення такої великої кількості практично неможливе.

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Скільки тонн зерна вивозить Росія

Колись Маріупольський порт перевозив 25 мільйонів тонн. Але тоді функціонував зерновий термінал, який окупанти знищили на початку повномасштабного вторгнення. Саме цей термінал забезпечував перевалку зерна на рівні 25 мільйонів тонн на рік.

Були великі бункери, з яких йшло навантаження. Зараз росіяни говорять про четверту частину цього об'єму, але вони не мають звідки його брати. Таких потужностей у них просто не існує, тому це абсолютно неможлива цифра,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Якщо подивитися на реалії, в яких живе Маріуполь, проблеми з енергетикою, які існують в місті, то не залишається сумнівів, що досягти перевалки зерна у 5 мільйонів тонн нереально.

Якщо зважати на те, що світло виключають постійно, то виникають питання, як взагалі росіяни планували забезпечити роботу кранів та іншого обладнання. Тому наразі все виглядає лише як красиві обіцянки для населення.

Цифри по 80 тисяч тонн, які вивезли, – це брехня. Вони завищені щонайменше вдвічі. Ми відстежуємо судна, які заходять у порт та виходять з нього. Навіть якщо припустити, що чогось ми не побачили, то все одно не дійдемо навіть до показника 40 тисяч тонн,

– додав Андрющенко.

Така кількість суден просто фізично не могла перебувати в Маріуполі. Тому окупанти брешуть, а можливою причиною таких заяв є корупційні схеми.

Андрющенко зауважив, що була інформація нібито це зерно далі передають у Туреччину. Невідомо, як саме це відбувається та чи знають наші турецькі партнери, яке саме зерно отримують.

Якщо Україні вдасться побачити документи, згідно з якими передають цю продукцію, тоді алгоритми, які використовують росіяни, нарешті стануть нам зрозумілими.