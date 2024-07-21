Також окупанти здійснюють перекидання військових підрозділів. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що росіяни також маркують свою техніку іншою літерою, ніж раніше.

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Росіяни перекидають нову техніку

За словами Андрющенка, для перекидання техніки окупанти будуть використовувати залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Росіяни вже її добудували, що дає їм можливість посилювати наступальні операції безпосередньо в Запорізькій області.

Зараз фіксується перекид сформованих російських військових підрозділів цілими колонами на територію Розівського пологівського району через Маріуполь.

Вони (росіяни – 24 Канал) використовують нову техніку, нові вантажівки та автомобілі. Таке враження, наче тільки що зійшло з конвеєра, не те, що було на лінії фронту до того,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Крім цього, окупанти домарковують свою техніку, крім латинської букви V, літерою F.