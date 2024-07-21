Также оккупанты осуществляют переброску военных подразделений. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне также маркируют свою технику другой буквой, чем раньше.

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Россияне перебрасывают новую технику

По словам Андрющенко, для переброски техники оккупанты будут использовать железную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Россияне уже ее достроили, что дает им возможность усиливать наступательные операции непосредственно в Запорожской области.

Сейчас фиксируется переброска сформированных российских военных подразделений целыми колоннами на территорию Розовского пологовского района через Мариуполь.

Они (россияне – 24 Канал) используют новую технику, новые грузовики и автомобили. Такое впечатление, как будто только что сошло с конвейера, не то, что было на линии фронта до того,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Кроме этого, оккупанты домаркируют свою технику, кроме латинской буквы V, буквой F.