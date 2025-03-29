Українська поліція відкрила кримінальну справу через травмовану у Дубаї модель Марію Ковальчук

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження у справі тяжко травмованої в Дубаї 20-річної моделі Марії Ковальчук. Йдеться про торгівлю людьми.

Про це повідомила українська служба ВВС із посиланням на Головне слідче управління нацполіції, передає 24 Канал. Наразі триває досудове розслідування, деталей щодо нього не розголошують.

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Поліція відкрила кримінальне провадження

Українка зникла в ОАЕ на початку березня, спершу її шукали родичі та друзі. Марію знайшли в тяжкому стані з переломами кінцівок і хребта на узбіччі дороги 20 березня.

За офіційною версією поліції Дубаю, дівчина "зайшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти". Однак родина моделі спростовує це.

За інформацією у ЗМІ, слідчі Національної поліції у Львівській області розпочали окреме кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 149 КК України,

– йдеться у повідомленні ВВС.

Стаття передбачає покарання за торгівлю людиною, а також вербування, переміщення чи переховування потерпілого з метою експлуатації.

До слова, матір постраждалої Анна Ковальчук у коментарі журналістам заявила, що стан її доньки наразі оцінюють як стабільний, життю дівчини нічого не загрожує.