Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо.Захід". Марія Ковальчук родом зі Львова, в Дубаї поїхала 15 лютого.

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Востаннє Марію Ковальчук бачили 9 березня

У соцмережі Х подруга Марії 18 березня повідомила про її зникнення. Дівчина написала, що на зв'язок Марія виходила 11 березня. За два дні до цього вона була на вечірці та познайомилася з молодими людьми з модельного бізнесу.

Напередодні свого зникнення модель сказала матері, що переночує у хлопців. Рідні хвилювалися, щоб ці чоловіки з модельного бізнесу не використали її для сексуального рабства.

Після цього дівчина перестала виходити на зв'язок і не відправилася в заплановану поїздку до Таїланду.

У ЗМІ пишуть, що 20-річна дівчина після поки що невідомих подій потрапила до лікарні без документів та мобільного телефона. Там їй зробили складні операції, зараз Марія не може говорити.

Додамо, Марія Ковальчук в Дубаї працювала моделлю та брала участь у міжнародній акції "Boris for Peace!", що присвячена політологу Борису Кагарлицькому. У Росії його засудили на 5 років за звинуваченням у "виправданні тероризму".

Рідні Марії звернулися до поліції. Правоохоронці взялися за справу та будуть з'ясовувати всі обставини того, що трапилося.

24 Канал очікує коментар щодо події та стану здоров'я дівчини від її матері Анни Ковальчук.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Південній Кореї за загадкових обставин загинула 15-річна модель Анастасія. Українська поліція розслідує, чому могла померти дівчина, але корейські правоохоронці не йшли на співпрацю.