Не знав, як буду жити зі своїм пораненням, – Масі Найєм розповів про проблеми з реабілітацією

Масі Найєм після поранення втратив не тільки праве око, але і нюх. Лікарі прогнозували повернення запахів через пів року, але, на жаль, цього не сталося.

Український адвокат, військовослужбовець та громадський діяч Масі Найєм розповів про проблеми з реабілітацією після поранення. Після втрати ока він проходив важке лікування з червня 2022 року.

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Що розповів воїн про своє поранення

Фронтовик зізнався, що найбільший його страх був повʼязаний з нерозумінням наслідків поранення. Він не знав, які саме зміни відбулися в його організмі та як жити далі з втратою ока. Йому ніхто не зміг до кінця цього пояснити.

Я не знав, як буду жити зі своїм пораненням. І мені цього ніхто не пояснював. Навіть зараз, коли минув уже рік і три місяці (на момент проведення інтерв'ю – 24 Канал), я до кінця не знаю всіх наслідків своєї травми,

– пояснив він.

Український захисник поскаржився, що його просто виписали з лікарні з важкою травмою та не надали інформації щодо подальшого лікування. Її Найєв був змушений шукати сам.

Якби я особисто не спілкувався з лікарем, який мене врятував, то я б досі не знав, які пігулки та вітаміни приймати, щоб мозкова діяльність залишалась нормальною,

– сказав правозахисник.

За словами адвоката, він ходить знервований та не може жити якісним життям коли не приймає щось зі списку препаратів. Однак нюанси лікування йому довелося дізнаватися за власною ініціативою.

Найєв вказав на серйозну проблему

Найєв також поскаржився на відсутність конкретики. За його словами, поранені українські військові взагалі не розуміють, що з ними буде далі. Вони не знають, чи їх демобілізують, і, якщо так, то за яких умов.

Перші два чи три місяці я не розумів, що відбуватиметься зі мною далі. Якщо ти військовий, який втратив умовно руку чи ногу, ти ніде не знайдеш якоїсь конкретики – чи спишуть тебе з армії, які мають бути подальші дії,

– розповів фронтовик.

Співзасновник громадської організації "Принцип" наголосив, що це незнання дуже напружує. Бо поранені захисники не знають, за що їм чіплятися та як взагалі жити далі.

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