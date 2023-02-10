Перша масована атака України ракетами С-300: військовий експерт оцінив ефективність
10 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку України, використавши ракети та іранські дрони. Особливістю цього обстрілу є те, що ворог почав активніше застосовувати ракети С-300.
Про це 24 Каналу сказав головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, ці ракети не є високоточними та мають приблизну ціль у вигляді великого міста, наприклад, на кшталт Києва, Харкова або Запоріжжя.
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Росія почала інтенсивніше використовувати С-300
Катков зазначив, що для того, щоб накопичити 70 ракет, Росії знадобилося рівно 2 тижні. Інший аспект полягає в тому, що простежується певна методологія – спочатку здійснюється нічна атака "Шахідами", після чого вже летять крилаті ракети.
Цього разу, зауважив він, не було у залпі ракет "Кинджал" та Х-22. Але замість них окупанти використали С-300, й мовиться про кілька десятків запусків. Тобто вони почали активніше залучати зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 для ударів по наземних цілях, а таких ракет у них доволі багато.
Вони вже застосували таку ракету, як 48Н6ДМ для ударів по Києву, це підтверджено, і вона, з огляду на все, має мінімум дальності у 230 кілометрів,
– сказав головний редактор Defense Express.
Тобто, додав Катков, це значна дальність для того, щоб тримати під прицілом доволі велику територію України, зокрема, не лише Київ, а ще й Житомир, Луцьк чи Рівне, а якщо використовувати майже прикордонні території у Брестській області, то навіть і Львів.
С-300 – це неточна ракета
Він зауважив, що важливий аспект у тому, що ці ракети не відносяться до високоточних та мають приблизну ціль у вигляді великого міста, наприклад, на кшталт Києва, Харкова або Запоріжжя.
Вона неточна і просто не призначена для ударів на відстань понад 40 кілометрів, тобто поза межами дії радіогоризонту виключно через алгоритм, який закладений у керування цієї ракети, коли наземна радіолокаційна станція має її супроводжувати та передавати уточнюючі команди управління,
– сказав Катков.
Тобто, за словами військового експерта, вони втрачають на дальності в понад 200 кілометрів керування цією ракетою приблизно на висоті 3 кілометри над землею, а далі вона просто кудись падає.
Для перехоплення С-300, додав він, потрібні комплекси, які здатні боротися з балістичними ракетами, зокрема Patriot, які нам хоч і передають, але їх може бути мало, щоб закрити наше небо. Тому єдиним ефективним захистом від такої загрози є знищення цих ЗРК ще на землі, бажано ще до пуску.
Що відомо про масовану ракетну атаку 10 лютого
- Російські окупанти 10 лютого здійснили масовану ракетну атаку по території України. З вечора 9 лютого до 12 години 10 лютого вороги випустили понад 70 крилатих ракет. Це вже 14 обстріл з осені 2022 року.
- Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у небі України вдалося знищити десятки російських ракет. Однак точну кількість збитих ворожих ракет він не назвав, "щоб не бути викривленим джерелом" інформації.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворожі "Калібри" перетнули повітряний простір Молдови, а також Румунії, яка є членом НАТО.
- У Міноборони Румунії заявили, що не підтверджують інформацію про російську ракету над своєю територією. Там зазначили, що найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордон.