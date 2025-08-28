Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 079 000 бійців.
Масована атака на Україну, удар по багатоповерхівці у Києві: хронологія 1282 дня війни
У ніч на 28 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Під ударом терористів вкотре опинилися житлові будинки. На жаль, багато жертв і постраждалих, серед них – діти.
Про наслідки масованої атаки 28 серпня, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті – головне за 1282 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.
У Броварському районі пошкоджено 10 приватних будинків та квартиру. Також ушкоджень зазнали 5 автівок. UNITED24 Media опублікували кадри цілеспрямованих ударів Росії по цивільній інфраструктурі у Києві. Удари Росії по Києві: дивіться відео Серед поранених – 11-річна дівчинка, за життя якої зараз борються лікарі. Дитина перебуває у вкрай тяжкому стані. Кількість постраждалих внаслідок терористичної атаки Росії зросла до 48. З них 10 загиблих. У ніч на 28 серпня Росія запустила по Україні 629 засобів повітряного нападу: За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей: Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях. Повітряна атака триває, ППО продовжує бойову роботу зі знищення ворожих цілей. Дрони атакували низку об'єктів у Росії. Під ударами, зокрема, опинилися одні з найбільших НПЗ країни-агресорки. Спалахнула пожежа на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Також під удар потрапив Афіпський НПЗ у Краснодарському краю. Президент наголосив, що у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства, Український лідер повідомив про щонайменше 8 загиблих. Серед них дитина. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким. Також повідомив, шо люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених. Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну, Президент підкреслив, це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Агресор досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна. Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що, Додав, що Україна очікує на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії, Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Наслідки терористичної атаки Росії: дивіться відео Унаслідок влучання російських цілей в об'єкти енергетики наразі знеструмлено 60 000 споживачів у 29 населених пунктах Вінницької області. Також є пошкодження житлових будинків. У Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Відомо вже про щонайменше 8 загиблих. Серед них – дитина. Кількість постраждалих зросла до 45 осіб. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Щонайменше 30 людей госпіталізували до лікарень. З-під завалів у Києві вдалося дістали живими 3 людей. Лунають крики про допомогу. На Київ летіли обманки, "Гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали". Наслідки фіксують на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах, Є значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів. Зокрема, у Дарницькому Росія прямим влучанням знищила частину п'ятиповерхівки. На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів, Окрім того, постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок. У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка. Також ворожий влучив у двір поруч із 9-типоверхівкою, горять авто. Десятки машин постраждали на кількох локаціях. У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок. Пожежу вже локалізували. Шевченківський район також сильно постраждав. Пошкоджені кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян. У Голосіївському – вже зранку сталося займання на кількох локаціях. Понад 10 будинків з вибитими вікнами, також постраждали автівки. У Деснянському – наслідки фіксують у нежитловій зоні. Також є пошкодження в Оболонському. Разом по Києву знову кількість пошкоджених об'єктів дійде до сотні, вибитих вікон – тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті, На кількох локаціях у різних частинах Києва впали уламки збитих цілей. Рятувальники опрацьовують кожну локацію. За минулу добу українські захисники й захисниці ліквідували ще 880 окупантів. Також знищили 500 одиниць ворожої техніки та озброєння. Міністр внутрішніх справ уточнив, що російські загарбники вдарили по п'ятиповерхівці на вулиці Бориспільській. Під'їзд знищений ворожою ракетою… Зайшла приблизно в районі 3 – 4 поверху п'ятиповерхівки, Рятувальники знайшли уламки ракети, однак про її тип повідомлять військові та слідчі СБУ. На цей момент можемо підтвердити загибель 3 осіб на цій локації… Але є інформація, що тут, як мінімум, ще 3 тіла можуть перебувати під завалами, Російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом терористів був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Росіяни атакували підприємство Запоріжжя. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. 3 багатоповерхівки зазнали пошкоджень. Вибито вікна у квартирах і на сходових клітинах, пошкоджені балкони. Росія вдарила по території Вінницької області. Через ворожу атаку знеструмлена залізнична інфраструктура, є проблеми з рухом потягів. Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Російські бомбардувальники рухаються в напрямку пускових рубежів. Невідомі БпЛА атакували окупований Крим. Вибухи пролунали одразу в кількох містах.
