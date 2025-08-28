У ніч на 28 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Під ударом терористів вкотре опинилися житлові будинки. На жаль, багато жертв і постраждалих, серед них – діти.

Про наслідки масованої атаки 28 серпня, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті – головне за 1282 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами: що відомо про постраждалих і жертв